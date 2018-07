DECRETO DIGNITÀ | DI MAIO | “CONFINDUSTRIA INAFFIDABILE” M5s | “Terrorismo psicologico

Così il DECRETO DIGNITÀ rallenterà la crescita : ... che conduca all'approvazione di quei correttivi indispensabili per scongiurare effetti pregiudizievoli del provvedimento sull'economia, salvaguardandone gli obiettivi di fondo.

DECRETO DIGNITÀ - Di Maio contro Confindustria : “Fanno terrorismo psicologico - non possiamo fidarci” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio attacca Confindustria dopo le critiche mosse dal direttore generale degli industriali sul Decreto dignità, fortemente voluto proprio dal vicepresidente del Consiglio. "Non possiamo più fidarci di chi tenta di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare", afferma Di Maio.Continua a leggere