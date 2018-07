Decreto Dignità | Confindustria | disincentiva gli investimenti e limita la crescita

Decreto Dignità - Confindustria : effetti peggiori delle stime : Panucci: evitare brusche retromarce su riforme avviate Decreto dignità manipolato, imbarazzo M5s. Di Maio rilancia su vitalizi e banche

Decreto Dignità - Confindustria avverte : effetti peggiori delle stime : Confindustria attacca il dl dignità . Il ritorno delle causali, esponendo le imprese 'all'imprevedibilità di un'eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del ...

Decreto Dignità : occhi puntati su Di Maio : Teleborsa, - Riflettori puntati sul Decreto Dignità, in attesa dell'audizione di oggi pomeriggio , 18 luglio 2018, ore 14.00 circa, nelle commissioni Lavoro e Finanze della Camera del ministro del ...

Confindustria contro il Decreto Dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca retromarcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro. "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

Decreto Dignità - Confindustria attacca : "Crea incertezza e lima la crescita" : MILANO - Confindustria mette nero su bianco le critiche al Decreto dignità già sollevate durante gli undici giorni di gestazione del testo, il tempo trascorso tra il Cdm della sua approvazione e la ...

"Inaccettabile l'iter flash del Decreto Dignità" : Mentre il governo accelera le opposizioni insorgono. 'Presto presenteremo i nostri emendamenti al dl dignità, un decreto che manifesta un cultura anti-impresa, lontano da ciò che serve per creare ...

Decreto Dignità - contratti stabili Arriva un bonus dello 0 - 5% : L'emendamento della maggioranza per inserire nel Decreto dignità un incentivo per i contratti stabili è pronto. Sarà una clausola di trasformazione automatica per le aziende che stabilizzeranno i ...

Le due spine di Di Maio. Boeri annuncia battaglia in Commissione sulle stime del Decreto Dignità. E s'avanza l'ombra dell'ostruzionismo : Davide Tripiedi esce dall'Aula della Camera e si infila nel corridoio fumatori di Montecitorio. Accende una sigaretta. La scena si ripete ancora, e ancora, e ancora. Il vicepresidente della Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle è anche il relatore del decreto Dignità. Camicia stazzonata, telefono attaccato all'orecchio. "Dobbiamo audire quattro esperti, poi anche Confcommercio, che dici?". Ascolta l'interlocutore dall'altra ...

Decreto Dignità : come segnerà il mercato del lavoro : Gli esperti di diritto del lavoro di Adapt hanno scritto un instant book per valutare attentamente l'impatto del provvedimento. Effetti meno rilevanti rispetto a quanto propagandato, ma comunque ...

Decreto Dignità - Bernini (FI) “Indegna rappresentazione della realtà” e promette “Lotta senza quartiere” : La senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, in conferenza alla sala stampa della Camera dei Deputati attacca il Decreto dignità: “Pericoloso che l’Italia diventi il paese degli scappati. Decreto dignità indegna rappresentazione della realtà. Spinge a uscire, mentre dovremmo promuovere l’entrata. Si confonde delocalizzazione con multi localizzazione. Purtroppo parliamo con persone che fanno come primo ...

Pd - Carofiglio a Martina : “Avete fatto un eccellente lavoro ma non avete saputo raccontarlo”. E attacca Decreto dignità : “Sono amichevolmente arrabbiato con Maurizio Martina, perché lui e altri del Pd, che hanno fatto un eccellente lavoro negli anni passati, non sono stati assolutamente capaci di raccontarlo al Paese”. Così a In Onda (La7) l’ex magistrato ed ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, rivolge il suo monito al segretario reggente dem, Maurizio Martina, di cui sottolinea: “Lui, probabilmente più di ogni altro, ha il merito di aver fatto accadere Expo ...

Il Decreto Dignità? Di Maio l'ha copiato dal saggio comunista scritto da Rodotà : Una volta al potere, il Movimento 5 stelle, che si chiamava fuori dalle vecchie categorie della politica, ha dovuto prendere una direzione. E quindi avanti tutta a sinistra. In base a quali ideali? Qual è la fonte d'ispirazione? Forse il nome del decreto Dignità, bandiera di Luigi Di Maio, può offrire qualche indicazione utile. Ricapitoliamo le mosse del ministro del Lavoro e dei sodali di partito, pardon Movimento. Il decreto Dignità ha mandato ...

Decreto Dignità - Di Maio : incentivi a contratti a tempo indeterminato : È durante il faccia a faccia con il Presidente di Confindustria – Vincenzo Boccia – sul Decreto Dignità, che Luigi Di Maio sfodera la carta degli incentivi ai contratti a tempo indeterminato.-- “Non penso di creare occupazione con un Decreto, il Decreto punta a ripristinare diritti”, ha dichiarato Di Maio, parlando della stretta relativa ai contratti a termine prevista dal Decreto Dignità. “Inseriremo anche degli incentivi per stabilizzare ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Miriamo a stabilizzare la vita di molti giovani. Questione Inps? Ancora da chiarire” : “La Questione dell’Inps io la considero una Questione da chiarire Ancora”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Bersaglio Mobile su La7 parlando di stima ”senza alcun valore scientifico che prevede un calo tra 10 anni di posti di lavoro, che significa mettere solo un numero in una relazione, numero che non condividiamo”. Alla domanda quando avesse sentito il ...