Decreto dignità in Parlamento | temi principali | precari e imprese delocalizzate

Blastingnews

: La prima intervista da premier di Giuseppe #Conte. Oggi su @LaStampa: “Non sono l’uomo di nessuno, ho esperienza e… - nicola_pinna : La prima intervista da premier di Giuseppe #Conte. Oggi su @LaStampa: “Non sono l’uomo di nessuno, ho esperienza e… - allegra134 : Confindistria: col decreto dignità i posti persi saranno più di 8 mila @LaStampa - fabbri333 : Confindistria: col decreto dignità i posti persi saranno più di 8 mila @LaStampa -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ildignita' è stato firmato dal presidente della Repubblica, tante novita' sono contenute in esso solo per citarne alcune: più tasse sul gioco d'azzardo, incentivi per le aziende con contratti stabili, multe alleche delocalizzano. Un altro positivo risultato dei pentastellati, che però la sinistra demonizza VIDEO, ma che sembra in prima analisi portare tanti cambiamenti positivi per i lavoratori.dignita' passa alla Camera Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il VIDEOdignita' VIDEO, che è stato pubblicato in Gazzetta, e poi trasmesso alle Camere per l'esame che dovra' completarsi entro sessanta giorni. Grazie alla nuova tassa sul gioco d'azzardo ed alcuni fondi ministeriali tra cui quello del Mef per interventi strutturali di politica economica si potranno realizzare alcune misure decise dal Ministro del Lavoro, Luigi Di ...