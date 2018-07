Dazi | Juncker | ' Vani gli sforzi degli Usa di dividere l' Ue'

Dazi : Ue - contatti per incontro Juncker-Trump : Al G7 in Canada c'era stata una proposta fatta dello stesso Juncker a Trump "per mantenere i canali di comunicazione aperti" nonostante le divergenze sulla politica commerciale tra le due sponde ...

Usa : Dazi all'Europa da mezzanotte. Juncker : «Ci saranno contromisure» : Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico...

Affondo Usa : da Mezzanotte Dazi su acciaio e alluminio anche per l'UE. Juncker non ci sta : "E' protezionismo" : Scure dazi per per Ue, Canada e Messico. E' infatti arrivato l'annuncio Usa sui dazi commerciali. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, da detto che gli Usa applicheranno da ...