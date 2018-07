Data scadenza bollette canone idrico a Comiso | interviene Gaglio

Data di scadenza falsificata - sequestrate 16 tonnellate di surgelati : (Foto: pixabay/CC) Sedicimila chilogrammi di surgelati con le date di scadenza falsificate, alcuni dei quali scaduti in realtà da anni. A tanto ammonta la quantità di cibo che i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) hanno sequestrato a Taranto durante un’ispezione in un deposito all’ingrosso. Non solo etichette rimaneggiate ma anche conservazione in spazi non adatti e carenti dal punto di vista igienico. Nel contempo i ...

Gmail e il pericolo delle mail con la Data di scadenza : Web 0.0 di Biancoshock – Civitacampomarano (CB), 2016 Tra le novità arrivate con la ristrutturazione di Gmail c’è la funzione che consente di impostare una scadenza alle mail in uscita, chiamata Confidential mode, che è valso il paragone con Snapchat o altri servizi meno popolari da questa parte dell’Oceano, come Wickr. Ora, nel contesto di una nuova riflessione sulla responsabilità d’uso dei mezzi che parta dalla loro ...

Inghilterra - Tesco cancella la Data di scadenza da settanta prodotti alimentari : Inghilterra, Tesco cancella la data di scadenza da settanta prodotti alimentari La catena di supermercati ha deciso di eliminare la dicitura “best before” – equivalente alla nostra “da consumarsi preferibilmente entro il…” – da settanta prodotti alimentari, in particolare frutta e verdura, onde evitare che cibo ancora perfettamente commestibile venga gettato nella spazzatura.Continua a leggere ...

Coldiretti : “Togliere la Data di scadenza riduce la qualità del cibo” : Con l’eliminazione della “data di scadenza” si taglia di fatto la qualità del cibo in vendita che con il passare del tempo perde le proprie caratteristiche nutrizionali in termini di contenuto in vitamine, antiossisidanti e polifenoli che fanno bene alla salute ma anche quelle le proprietà organolettiche, di fragranza e sapore dal quale deriva il piacere di stare a tavola. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla decisione della maggiore ...

Farmaci - l’Aifa : “E’ importante rispettare la Data di scadenza” : La data di scadenza dei medicinali non è la mera conseguenza di considerazioni arbitrarie o di logiche di tipo commerciale, ma scaturisce da evidenze scientifiche. E’ infatti il risultato di una valutazione basata sugli studi di stabilità condotti sui Farmaci. Il periodo di validità di un medicinale, che porta alla definizione della data di scadenza, è autorizzato sulla base della valutazione compiuta dagli esperti dell’Agenzia ...