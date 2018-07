Dall’ecommerce all’auto connessa : il Telepass esce Dall’autostrada : Telepass in autostrada (Mauro Scrobogna/La Presse) A Telepass l’ispirazione è arrivata da Mc Donald’s. Per la precisione, dal McDrive: arrivi in auto al fast food, ordini e un addetto allunga il sacchetto con hamburger e patatine. Un sistema drive through, per dirla in termini tecnici. Telepass sta sperimentando qualcosa di simile con una catena di supermercati. Ordini la spesa online, al negozio entri in una pista dedicata, il bip ...