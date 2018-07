huffingtonpost

: Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine: chi sono i 4 eletti nel Cda della Rai - HuffPostItalia : Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine: chi sono i 4 eletti nel Cda della Rai -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il Parlamento ha eletto i nuovi membri del Consiglio d'amministrazionea Rai. Si tratta di Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi, scelti dai deputati, e Rita Borioni e Beatrice Coletti, indicati dai senatori. Chii nuovi componenti del Cda del servizio pubblico di indicazione parlamentare? In primis va detto che non tuttivolti nuovi: per laBorioni, in quota Partito Democratico, si tratta di una riconferma, avendo fatto pdel cda uscente. Considerata vicina a Matteo Orfini, ne è stata la vice per tre anni quando l'attuale presidente dem era responsabile Cultura del partito. Ha poi assistito anche il renziano Andrea Marcucci nella guidaa VII Commissione del Senato nella scorsa legislatura. Classe 1965 e una laurea in Storia, per undici anni è stata infatti collaboratrice parlamentare in Commissione Cultura alla Camera dei ...