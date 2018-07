Dalla lotta al cybercrime a quella contro la pedopornografia | la Polizia postale compie

Valentina Dallari e l’anoressia : ‘Sto ancora lottando’ : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e donne, torna a parlare della sua malattia, quell’anoressia che l’ha colpita tempo fa e che a inizio 2018 ha accettato di curare. Intervistata da Uomini e donne magazine nel numero in edicola la ragazza ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e a domanda su come stia risponde: Diciamo abbastanza bene. Procedo nel mio percorso a piccoli passi, però importanti. Sono quasi sette mesi che sono ...

“Ecco la nuova Carlotta”. A pochi mesi Dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi la Mantovan torna a far parlare di sé. E finalmente sono belle notizie : Dopo quel 26 marzo. Dopo quel giorno in cui il grande cuore di Fabrizio Frizzi aveva smesso di battere lasciando senza parole non solo il mondo della televisione ma tutta Italia, Carlotta Mantovan aveva scelto la strada del silenzio e della riservatezza per elaborare il lutto e anche virtualmente era praticamente sparita. Il suo profilo Instagram era rimasto infatti fermo a 6 giorni prima del dramma che ha lasciato un vuoto incolmabile ...

Dl dignità : Dalla lotta al precariato alle sanzioni per le aziende che ricevono aiuti di Stato e delocalizzano : Spingere le assunzioni a tempo indeterminato con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe salate alle imprese che incassano, in qualsiasi forma, aiuti di Stato e poi delocalizzano le ...

Alessandra Ghisleri - ballottaggi : 'Risultati derivanti Dalla forza sul territorio della Lega' : 'Sono risultati derivanti dalla forza sul territorio della Lega '. Alessandra Ghisleri , direttrice di Euromedia Research, commenta il voto dei ballottaggi per le elezioni dei sindaci con la caduta ...

Ballottaggi - avanza la Lega - M5S tiene. Il Pd cade nelle roccaforti : Dalla Toscana all'Umbria : Prima era la Lega nord, ed era il partito della Padania. Da ieri, la Lega, si è conquistata sul campo l'eliminazione di quel nord dal proprio logo e si è aperta un'autostrada...

Roma - Pallotta scherza su Alisson e Nainggolan. Ma Dalla Spagna danno il brasiliano al Real : "Erano risposte sarcastiche", si è difeso il presidente giallorosso, ma Perez pagherà il brasiliano 75 milioni di euro più bonus

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson De Chambeau al comando del the Memorial Tournament - ma che lotta ad un round Dalla conclusione! : round finale non per deboli di cuore per quel che riguarda l’appuntamento settimanale del PGA Tour. Sarà infatti bagarre nell’ultimo atto del the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) Bryson DeChambeau guida la leaderboard con il punteggio di -14 (202 colpi). L’americano, grazie ad un terzo giro da -6, ...

F1 - Ricciardo parla del titolo : 'ancora fuori Dalla lotta - ma non è impossibile' Video : Lewis Hamilton al comando con 110 punti, Sebastian Vettel secondo a quota 96 e, sul gradino più basso del podio, Daniel Ricciardo con i suoi 72 punti. Questa è la classifica del mondiale piloti dopo 6 Gran Premi, e soprattutto dopo la vittoria sofferta del pilota australiano della Red Bull davanti al campione tedesco della Ferrari, a causa di un guasto al MGU-K della sua vettura che ne ha compromesso le prestazioni. Attualmente, il driver di ...

Roland Garros 2018 : Francesca Schiavone lotta - fatali due tie-break. L’azzurra eliminata al primo turno Dalla giovane Kuzmova : Francesca Schiavone lotta ma due tie-break le sono fatali nel primo turno del Roland Garros 2018 contro la giovane slovacca Viktoria Kuzmova, n.84 del mondo. Un 7-6 7-6, in 1 ora e 42 minuti di partita, che lascia un po’ d’amarezza alla Leonessa, uscita di scena però a testa alta. Nel primo set la lombarda è subito costretta ad inseguire: indietro di un break nel quarto game, in un turno al servizio negativo. Francesca, però, non ...