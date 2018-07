Dalla Germania | Mandzukic può lasciare la Juve!

Dalla Germania : 'IL Borussia Dortmund punta Mandzukic'. Ma la Juventus dice no : ROMA - Le imprese della Croazia , vice campione del Mondo sconfitta solo in finale Dalla Francia , non sono passate inosservate ed ecco così che anche per Mario Mandzukic iniziano a prospettarsi ...

MotoGp Germania - la gara in diretta. Marquez Dalla pole cerca la nona vittoria consecutiva al Sachsenring : La diretta del Gran premio di Germania sul circuito del Sachsenring, dove Marc Marquez ha vinto otto volte nelle ultime otto gare disputate. In Moto3 primo posto di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi. In Moto2 conquista il podio Luca Marini, vince Brad Binder. L'articolo MotoGp Germania, la gara in diretta. Marquez dalla pole cerca la nona vittoria consecutiva al Sachsenring proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGp – Marquez di nuovo in pole - Rossi scatta Dalla seconda fila : la griglia di partenza del Gp di Germania : Come accaduto ad Assen, Marc Marquez partirà di nuovo davanti a tutti in Germania. Completano la prima fila Petrucci e Lorenzo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Ducati di Jorge Lorenzo, Ducati. seconda fila ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Dalla Porta velocissimo! Bezzecchi è terzo - Martin più lontano : Fulmine Lorenzo Dalla Porta nelle prove libere 3 del GP di Germania di Moto3, ultimo test in vista delle qualifiche (ore 12.35). Il pilota italiano del team Leopard ha stampato un ottimo 1’26″351, miglior tempo della giornata, già sotto il record della pole position firmato da Danny Kent nel 2015. Dalla Porta è stato velocissimo nella mattinata del Sachsenring, mettendo in scena un bel duello con Aron Canet: i due si sono scambiati ...

“Via gli ebrei Dalla Germania”. Una ondata di attacchi antisemiti sciocca il paese : Roma. E’ sulla Faz di questa settimana che Michael Hanfeld ha denunciato l’assuefazione tedesca all’antisemitismo: “Nel fine settimana a Berlino, un ebreo è stato picchiato da un gruppo di persone perché indossava una collana con la stella di David. La polizia ha arrestato sette uomini e tre donne,

MotoGp – Terminate le Fp2 del Gp di Germania : Lorenzo infiamma il Sachsenring - Rossi fuori Dalla top ten [TEMPI] : E’ Jorge Lorenzo il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Germania: Valentino Rossi fuori dalla top 15 Ancora spettacolo al Sachsenring: si sono appena concluse le Fp2 di MotoGp del Gp di Germania. I piloti della categoria regina hanno regalato ancora una volta emozioni sulla pista tedesca. Se al mattino il più veloce è stato Andrea Iannone, nel pomeriggio è Jorge Lorenzo a piazzarsi in testa alla classifica dei ...

Migrante espulso Dalla Germania si suicida - è polemica su Seehofer : Chieste le dimissioni del ministro che aveva fatto una battuta su 69 afghani rimpatriati (tra cui il suicida). La replica: "Non è colpa mia"

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze Dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Puigdemont sarà estradato Dalla Germania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

