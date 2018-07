Cursed Sails | il secondo grande aggiornamento di Sea of Thieves ha una data di uscita

eurogamer

: Rare ci parla di Cursed Sails, il nuovo DLC gratuito in arrivo su Sea of Thieves a fine mese - ProjectXboxIT : Rare ci parla di Cursed Sails, il nuovo DLC gratuito in arrivo su Sea of Thieves a fine mese - Eurogamer_it : Tempo di novità negli oceani di #SeaofThieves con #CursedSails - BadGamesit : #SeaofThieves, il teaser trailer dell'aggiornamento #CursedSails -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Sea ofera un titolo con delle idee sicuramente interessanti ma il suo lancio è stato innegabilmente afflitto da una pochezza impressionante a livello di contenuti. Rare e Microsoft ne erano e ne sono consapevoli e proprio per questo motivo stanno continuando a lavorare per introdurre delle espansioni che mantengano alto l'interesse verso un titolo che è a tutti gli effetti un gioco come servizio.Proprio parlando di nuovi contenuti ilha unadi. Come riportato da Eurogamer.net,sarà disponibile su PC e Xbox One il 31 luglio. Ma cosa possiamo aspettarci da questo?Tutti i dettagli sono condivisi all'interno di un post sul blog ufficiale del gioco ma la novità che salta subito all'occhio è l'introduzione di vascelli fantasma comandati da delle ciurme di scheletri. A quanto pare queste spunteranno dalle profondità ...