: #Crotone, #Vrenna fiducioso: “pronti per il ritorno in Serie A” - CalcioWeb : #Crotone, #Vrenna fiducioso: “pronti per il ritorno in Serie A” - DiMarzio : #Crotone, la speranza del presidente #Vrenna: 'Fiduciosi per un ritorno in A' - ParmaLiveTweet : Pres. Crotone: 'Speriamo nel ripescaggio in A, siamo una società sana': Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ilsegue con attenzione la vicenda legata al Chievo, il club calabrese spera nel ripescaggio. La conferma arriva direttamente dal presidente Giannicome riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Mercato? A dire la verità abbiamo fatto molto poco, perchè vorremmo tentare di risalire in A: c’è stata solo la cessione di Ceccherini e stiamo in stand-by accettando le decisioni. PianoA? Le carte sono evidenti, la stampa ormai conosce tutta la vicenda che lega ilalla vicenda del Chievo: siamo interessati e aspetteremo il Tribunale Federale in questi giorni, poi inizieremo a muoverci. Tempistiche? Non lo so, dire, dipende dal Tribunale Federal, penso per fine settimana o inizio altra. Poi ci saranno gli altri giudizi, è una vicenda che per me terminerà nelle prime settimane ad agosto. Tornare in A? Sarà forse un problema per Ursino o per ...