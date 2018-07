Crotone | brutte notizie sullo Stadio Scida | le ultime

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ilè in piena corsa per il ripescaggio in Serie A, in particolar modo il club calabrese segue con molta attenzione la situazione legata allo scandalo che ha colpito il Chievo ma nel frattempo non arrivano buone. Lodipotrebbe subire modifiche a causa del no a una proroga per l'utilizzo delle strutture amovibili da parte della soprintendenza archeologica della Calabria. La tribuna coperta e curva sud dellopotrebbero dunque essere smontate a causa della scadenza dell'autorizzazione provvisoria.