Un gruppo di operai sarebbe rimasto intrappolato sotto le macerie di unto in India. L'edificio, di 6 piani, era in. E' successo in un villaggio a 40 km a est di Nuova Delhi. Ilsi è accasciato su un edificio adiacente. Si ritiene che all'interno, al momento del disastro, vi fossero almeno una decina di muratori. Il crollo di edifici è frequente in India nella stagione dei monsoni che indeboliscono le fondamenta, ma anche per l'uso di materiali scadenti.(Di mercoledì 18 luglio 2018)