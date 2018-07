Cristina Plevani a Uomini e Donne? “È tutto tempo perso”

Cristina Plevani solleva un dubbio sulla gravidanza di Brigitte Nielsen : Cristina Plevani solleva un dubbio sulla gravidanza di Brigitte Nielsen, pubblicando un post su Instagram. L’attrice danese in questi giorni è diventata mamma di Frida, la sua quinta figlia, arrivata all’età di 54 anni. L’annuncio della dolce attesa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non solo per via dell’età dell’ex moglie di Silvester Stallone, ma anche perché nelle settimane precedenti sui social non era ...

Uomini e Donne Over : Cristina Plevani si candida! : Cristina Plevani, concorrente alla prima edizione del Grande Fratello, rivela in un’intervista di voler partecipare a Uomini e Donne Over. Inoltre svela per quale motivo non ha avuto figli! Cristina Plevani racconta a Uomini e Donne Magazine, l’esperienza vissuta alla prima edizione del Grande Fratello. Cristina Plevani è stata una delle coinquiline più amate del reality show Grande Fratello. La sua fugace relazione d’amore ...

Cristina Plevani - l'uomo che l'ha umiliata dopo Uomini e Donne : il ricordo tragico di Mirko Vatteroni : La tentazione di tornare a Uomini e Donne per Cristina Plevani , vincitrice del primo Grande Fratello, è sempre più forte. Non le è bastata l'esperienza negativa già vissuta nel programma di Maria De ...

Cristina Plevani punta al Trono Over : “Vorrei trovare un uomo” : Dopo il Grande Fratello, Cristina Plevani punta al Trono Over di Uomini e Donne. L’ex gieffina, che nel Duemila fece sognare gli italiani grazie alla relazione con Pietro Taricone, a 46 anni non ha ancora trovato l’amore e sogna di approdare nello studio di Maria De Filippi per conoscere finalmente la sua anima gemella. “Sono single da molti anni, da più di dieci anni – ha spiegato al magazine di Uomini e Donne -. È quasi ...

Cristina Plevani in cerca dell'amore : l'appello (tra mille paure) a Maria De Filippi : Cristina Plevani è rimasta nel cuore degli italiani per la sua vittoria alla prima edizione del Grande Fratello, ma ancora di più per la storia d’amore nata sotto le telecamere con Pietro...

Cristina Plevani del Grande Fratello : 'Vi rivelo il mio terrore'. La straziante confessione - c'entra anche Maria De Filippi : In seguito, però, il ritiro dal mondo dello spettacolo e una esistenza comune: recentemente è stata fotografata mentre faceva la cassiera , il suo nuovo lavoro. Ora, però, la voglia di televisione ...

“Avevo paura”. Cristina Plevani svela un retroscena del GF che nessuno sa. Guai in vista? Ci aspettiamo di tutto : Il Grande Fratello sta per finire ma non finiscono ancora le polemiche che hanno “sconvolto” questa edizione. E per fortuna che al timone del reality c’era una che di esperienza in televisione ne ha da vendere: se la produzione avesse scelto una presentatrice alle prime armi, sarebbe stato un bel Guaio. E sì perché, tra le frasi omofobe, il bullismo, gli insulti, gli sponsor che hanno stracciato i contratti con la trasmissione perché si ...

Cristina Plevani : ecco cosa penso del Grande Fratello e di Barbara D’Urso! : Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista nella quale comunica che cosa ne pensa della conduttrice Barbara D’Urso e della quindicesima edizione del Grande Fratello. Le parole dell’ex gieffina non sono di certo incoraggianti e senza esitazione, spara a zero anche sui coinquilini! Sentite cosa ne pensa! L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista al ...