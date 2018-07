Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi della Juventus | boom di like su Twitter

Cristiano Ronaldo - Alla guida di una Jeep Grand Cherokee Trackhawk : Ha fatto discutere già prima di mettere piede sul suolo italiano. E continua ad attirare i riflettori su di sé. Ovviamente per le sue incredibili doti di calciatore, ma anche per lo stipendio stellare da 30 milioni l'anno. Sportivo ammirato e invidiato, Cristiano Ronaldo, appena arruolato dAlla Juventus, ha scatenato la passione e la fantasia di tifosi e non solo. Super Suv. Tra le tante curiosità e le note di colore ce n'è una che riguarda ...

In attesa di Juve-Parma - Bruno Alves avverte Cristiano Ronaldo : “lo prenderò a calci - sua madre mi ha dato il permesso” : Il difensore del club emiliano ha parlato dell’arrivo del connazionale alla Juventus, avvisandolo che lo prenderà a calci durante Juve-Parma Entrambi portoghesi e amici per la pelle, in serie A però dovranno giocare uno contro l’altro. Bruno Alves e Cristiano Ronaldo si affronteranno con le maglie di Parma e Juventus, una sfida che il difensore classe ’81 non vede l’ora di giocare per… prendere a calci ...

Cristiano Ronaldo pronto per l’Italia : in vendita la sua casa di Madrid : Il futuro di Cristiano Ronaldo, che sta trascorrendo un altro periodo di vacanza in attesa di unirsi ai suoi nuovi compagni della Juventus, è ormai delineato. Il portoghese, che si appresta a trasferirsi a Torino, lascerà quindi alle spalle la lunga esperienza a Madrid iniziata nel 2009 caratterizzata da numerosi successi. Come ha rivelato la […] L'articolo Cristiano Ronaldo pronto per l’Italia: in vendita la sua casa di Madrid è ...

Lo scrittore Javiers Marias contro Cristiano Ronaldo : "Non si riesce a volergli bene" : "Cristiano non è né potrebbe mai essere Di Stéfano". Parole dure quelle scagliate dallo scrittore spagnolo Javiers Marias, tifosissimo del Real Madrid, contro Cristiano Ronaldo, in un'intervista pubblicata su Vanity Fair.Nel corso della vita ho visto ritirarsi o andarsene dalla mia squadra, il Real Madrid, numerosi giocatori-simbolo, e quasi sempre ho provato rammarico o rabbia. La rabbia mi ha colto quando, ancora bambino, ...

Cristiano Ronaldo re di Twitter : il suo ‘buongiorno’ da quasi 5 milioni di like : Sono oltre 4 milioni i like sotto il ‘buongiorno’ di Cristiano Ronaldo: il fenomeno della Juventus mette tutti d’accordo sui social Presentato alla stampa lunedì, il colpo del mercato della Juventus, Cristiano Ronaldo, si conferma un ‘fenomeno’ mediatico. Un messaggio di ‘buongiorno’ postato questa mattina sul suo profilo Instagram in poche ore ha già raggiunto i 4,8 milioni di like. A ...

George Clooney tra i vip più ricchi del 2018 - Cristiano Ronaldo solo decimo : Seguono a breve distanza i Coldplay , altra band molto seguita in tutto il mondo. Grazie al "A head full of dreams tour", Chris Martin e gli altri componenti hanno incassato più di 500 milioni di ...

Bruno Alves : 'Cristiano Ronaldo? Sua mamma mi ha detto che posso prenderlo a calci' : Tra gli ospiti alla presentazione di Cristiano Ronaldo erano presenti giornalisti, dirigenti, fotografi e un solo e unico calciatore: Bruno Alves. Il difensore portoghese, compagno di Nazionale di CR7 ...

Cristiano Ronaldo in Serie A - le quote più interessanti su cui puntare : Tutte le quote della nuova Serie A con Cristiano Ronaldo, i bookmaker rivedono i loro pronostici dopo l’acquisto del secolo della Juventus La data del 16 luglio 2018 è entrata ufficialmente nella storia del club bianconero come l’inizio ufficiale dell’avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. L’arrivo di CR7 in Italia ha innescato svariate reazioni nell’universo calcistico: si va dal comprensibile ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Quando esordirà con la maglia bianconera : l'agenda di CR7 : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Quando esordirà con la maglia bianconera: l'agenda di CR7. Le ultime notizie sull'ex Real Madrid e il debutto con la nuova squadra per FIFA 19(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:07:00 GMT)

George Clooney batte tutti : è più ricco di Cristiano Ronaldo e Ed Sheeran : Entro la fine del 2018 probabilmente la piccola miliardaria conquisterà anche il titolo che una volta era di Mark Zuckerberg e Bill Gates: il più giovane miliardario self-made del mondo. Tra le ...

Juventus - Matuidi ‘sfida’ Cristiano Ronaldo : “sono io il campione del mondo…” : Entusiasmo alle stelle in casa Juventus per l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri adesso è la netta favorita a vincere anche la Champions League. Il campione del mondo Matuidi ha obiettivi importanti e ‘sfida’ CR7: “Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del pianeta – le parole di Matuidi alla Gazzetta dello Sport – sapere che giocherà con noi è una grande notizia. Certo, anche per lui ...

Antonio Cassano : 'Ammiro Cristiano Ronaldo - ma preferisco Messi' : Ecco il fidanzato segreto di Marion Le Pen: è un militante leghista - LEGGI Foto: instagram Andrea Bocelli: un esempio per i ragazzi di tutto il mondo - LEGGI Secondo Antonio Cassano questo successo ...

Juventus - Matuidi avverte Cristiano Ronaldo : “lui è super - ma il campione del mondo sono io” : Il centrocampista francese ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Ronaldo, mettendo però alcune cose in chiaro L’unico campione del mondo della nuova Juventus sarà Blaise Matuidi, protagonista della vittoria della Francia in Russia. Ivan Benedetto/LaPresse Il centrocampista bianconero dividerà lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo, ma sarà lui a doversi fregiare della possibilità di… dividerlo con un giocatore fresco di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l'ironia social di Boateng : grafica in stile CR7 - ma al Sassuolo! : Kevin Prince Boateng esilarante sui social: post con grafica in stile CR7 Da giorni, da settimane, non si fa altro che parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il ...