Crash test Euro NCAP - Cinque stelle a Ford Focus e Volvo XC40

(Di mercoledì 18 luglio 2018) L'ha diffuso i risultati del secondo round didel 2018. Sotto esame in questa occasione sono finite le nuove, entrambe promosse con, il massimo dei voti dall'ente con sede nei pressi di Bruxelles (di cui è partner l'Automobile Club d'Itali).La scheda della. Lae la XC 40 hanno ottenuto rispettivamente un rating dell'85 e 97% nella protezione degli adulti, 87% entrambe in quella dei bambini, 72 e 71% dei pedoni e 75 e 76% nei sistemi di sicurezza. Entrando più nel dettaglio, laha dimostrato una buona protezione degli adulti a bordo, con minime criticità al torace negli urti frontali; meno protetto, invece, il collo di chi siede nei sedili anteriori in caso di tamponamento. Ineccepibile, al contrario, la sicurezza dei bambini a bordo e facile l'installazione delle varie tipologie di sistemi di ritenuta. Le prove ...