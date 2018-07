CR7 tutto Juve e social | spunta il Buongiorno dall' Allianz

Napoli - a tutto De Laurentiis : «CR7 gran colpo ma fuori budget per noi» : Aurelio De Laurentiis sempre protagonista nel ritiro del Napoli di Diamaro Folgardia. Dopo il bagno di folla di questa mattina, il presidente azzurro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss...

Calciomercato - a Torino è tutto pronto per il CR7 Day : Sarà un lunedì speciale per i tifosi bianconeri pronti ad abbracciare Cristiano Ronaldo. Si prevede un'affluenza record nella zona della Continassa, dove, in mattinata il fuoriclasse portoghese ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Agnelli aveva previsto tutto nel 2013! La profezia : “fidatevi - fra 5 anni CR7…” : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Andrea Agnelli aveva previsto tutto già nel 2013: il presidente bianconero aveva già anticipato l’acquisto di CR7 ‘entro 5 anni’ Cristiano Ronaldo alla Juventus, sembrava solo un sogno del mercato estivo, invece da ieri pomeriggio è realtà. La Juventus ha realizzato quello che è stato definito ‘il colpo del secolo’, l’acquisto del calciatore migliore al mondo, forse anche ...

Inter - De Vrij : "Arrivo di CR7 è super. Spareggio Champions? Ho dato tutto" : Cinquantadue giorni dopo l'ultima di campionato torna a parlare Stefan de Vrij. La tempistica è importante, perché proprio nell'ultima giornata, quel Lazio-Inter ha deciso la corsa Champions. Dopo ...

Tutto vero : CR7 alla Juventus - l'affare del secolo è realtà : 4 Ore 17.32 del 10 luglio 2018. Una data che entra nella storia nel calcio italiano, il momento in cui il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è diventato ufficiale. Si tratta dell'orario in cui sul sito del Real Madrid è comparso un comunicato stampa con cui il club campione d'Europa ha reso noto l'addio al suo giocatore più rappresentativo degli ultimi anni. Nel corso della giornata, in effetti, erano attesi sviluppi, ...

Morata all'Inter?/ Ultime notizie : possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da CR7... : Morata all'Inter? Ultime notizie: Alvaro possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da Cristiano Ronaldo... I possibili intrecci di questo scenario(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:40:00 GMT)

A Torino tutto pronto per il CR7 day : Lunedì pomeriggio, la presentazione: di Emre Can, centrocampista tedesco arrivato a parametro zero di cui nessuno negli ultimi giorni si è più ricordato. Per quella di Cristiano Ronaldo, bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Quel che rimane pressoché certo è che avverrà. Ieri è stato il giorno di ulteriori contatti e approfondimenti. Con le solite infinite voci a inseguirsi: CR7 era atteso alle ore 15 all'aeroporto Sandro Pertini e invece ...

Benzema al Napoli? / Calciomercato - gli azzurri provano il colpo ma CR7 rallenta tutto? : Benzema al Napoli? Calciomercato: gli azzurri provano il colpo ma Cristiano Ronaldo rallenta tutto? L'attaccante francese potrebbe lasciare Madrid anche se il portoghese...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Pronostico Uruguay-Portogallo/ Mondiali 2018 - Calori : Cavani e CR7? tutto dipenderà da loro! - esclusiva - : Pronostico Uruguay Portogallo: intervista esclusiva a Alessandro Calori sull'ottavo di finale dei Mondiali 2018 di Russia, atteso questa sera.