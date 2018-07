Cos’è la Progeria | la sindrome di cui è affetto Sammy Basso

dilei

(Di mercoledì 18 luglio 2018), il ragazzodalla, si è laureato, portando ancora una volta in primo piano questa terribile malattia. Il 22enne ormai da anni è divenuto il simbolo della lotta contro questa patologia rara. Non a caso ha scelto di laurearsi in Scienze Naturali all’Università di Padova con una tesi dedicata alla sua malattia. Ad annunciarlo è stato l’Ateneo, ma anche lo stesso, che ha condiviso la gioia per il traguardo raggiunto con i fan di Facebook, ringraziando la sua famiglia, gli amici e Dio. Originario di Bassano del Grappa,dalladi Hutchinson-Gilford (HGPS), denominata ancheo malattia dell’invecchiamento precoce. Si tratta di una patologia particolarmente rara, che in genere colpisce un bambino ogni 8 milioni di nascite. In tutto il mondo esistono solamente 70 casi di, di cui 5 in Italia. Questa ...