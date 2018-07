Cos' è il World Ducati week | il programma e gli orari

FAO e WorldFish - partnership per Costruire la resilienza di pescatori e acquacoltori : L’International Center for Living Aquatic Resources Management (WorldFish) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per rafforzare l’impegno comune nel costruire la resilienza dei pescatori e dei piccoli acquacoltori, promuovere l’acquacoltura sostenibile e migliorare la filiera del valore della pesca. La collaborazione ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini none sulla sabbia croata : Nono posto con un pizzico di rammarico per Arianna Barboni e Silvia Costantini nel torneo 1 Stella di Porec. Una sola vittoria al debutto per le azzurre contro le padrone di casa Cosic/Coric e poi due sconfitte “letali”, la prima delle quali lascia un po’ di amaro in bocca perchè arrivata al termine di una gara giocata non bene dalle azzurre contro una coppia, le greche Tsopoulou/Movavi sulla carta alla portata del binomio ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini partono col piede giusto. Nel pomeriggio per volare ai quarti! : Pronostico rispettato nel primo turno del torneo 1 Stella del World Tour di Porec in Croazia. Nella semifinale del gruppo preliminare l’unica coppia italiana al via, composta da Arianna Barboni e Silvia Costantini ha vinco 2-0 la sfida con le padrone di casa croate Cosic/Coric. Qualche problema per le azzurre nella prima parte di gara ma l’accelerazione alla fine del primo set frutta il 21-15, senza difficoltà, invece, il secondo ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec e Anapa. Tutti fuori gli azzurri in qualificazione. Domani Barboni/Costantini in main draw : Dopo l’uscita di scena di Gradini/Puccinelli in mattinata, anche le altre tre coppie azzurre impegnate nelle qualificazioni dei tornei 1 Stella di Porec in Croazia e Anapa in Grecia, si fermano in qualificazione e da Domani solo Barboni/Costantini nel torneo croato potranno rappresentare l’Italia nel tabellone principale. ANAPA Ad Anapa era iniziata bene l’avventura di Francesco Vanni e Daniele Di Stefano che in mattinata ...

Westworld : la seconda stagione è finita - e stavolta ci abbiamo capito qualCosa : Con un ultimo episodio dalla durata maggiore, Westworld ha chiuso la seconda stagione tirando le fila di tutto e lasciando solo alla scena dopo i titoli di coda la creazione di qualche nuovo mistero per la terza. Questo perché la serie ha concluso un’intera linea narrativa e, molto probabilmente, dall’anno prossimo abbandonerà il parco o quantomeno ambienterà le sue storie molto meno lì. Sembra insomma che Westworld non voglia fare uno degli ...

Cosa vedere in streaming questa settimana : «Westworld» e «Chiamatemi Anna» - : Westworld Su NowTv È appena andato in onda ma sta già facendo litigare i fan di mezzo mondo: è il finale della seconda stagione di «Westworld». La splendida serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy ...

Le migliori offerte Red Friday Mediaworld su smartphone? Cos’è e come funziona fino all’8 luglio : Quali saranno le offerte del Red Friday Mediaworld, valido si dal 6 all'8 luglio ma di cui i primi assaggi di promozioni hi-tech sono già valide oggi 2 luglio? Cos'è poi la nuova iniziativa della catena di elettronica italiana che opera nei numerosi negozi fisici sparsi sul territorio ma anche online? Tutti conoscono il Black Friday di fine novembre, appuntamento fisso con lo shopping pre-natalizio a cui aderisce pure Mediaworld da svariati ...

11 Cose sul finale della seconda stagione di “Westworld” : È durato un'ora e mezza ed è stato tutto molto "Westworld": curiosità, teorie, domande e risposte, in attesa della terza stagione The post 11 cose sul finale della seconda stagione di “Westworld” appeared first on Il Post.

Beach volley - World Tour Singapore. Barboni/Costantini superano le qualificazioni! Out Gradini/Puccinelli e Perry/Nucete : Saranno due le coppie italiane in tabellone principale nel torneo 2 Stelle di Singapore. A Zuccarelli/Traballi, già inserite nel main draw, si aggiungono anche Arianna Barboni e Silvia Costantini che sono riuscite a superare lo scoglio delle qualificazioni con un doppio successo convincente. Niente da fare per Gradini/Puccinelli, sconfitte nella gara decisiva e per Perry/Nucete che hanno perso il terzo derby consecutivo al primo turno delle ...

11 Cose sul nono episodio di “Westworld” : Il penultimo, prima del decimo episodio di un'ora e mezza (e tra due giorni esce anche il gioco per smartphone) The post 11 cose sul nono episodio di “Westworld” appeared first on Il Post.

11 Cose sull’ottavo episodio di “Westworld” : È stato diverso: per gran parte parlato in una lingua che non conoscete e con un protagonista di cui forse non sapevate nemmeno il nome The post 11 cose sull’ottavo episodio di “Westworld” appeared first on Il Post.

Cosa si dice di “Jurassic World – Il regno distrutto” : Se ne parla bene e male, ma comunque sembra meglio del precedente: e ci sono molti dinosauri, se è quello che vi interessa The post Cosa si dice di “Jurassic World – Il regno distrutto” appeared first on Il Post.

World Rallycross - Dal 2020 si passa all'elettrico : ecco Cosa cambia : Dopo le numerose voci, con il Consiglio Mondiale della Fia, arriva anche la conferma che l'elettrificazione del motorsport sembra inarrestabile. Anche il World Rallycross Championship utilizzerà vetture elettriche a partire dal 2020.Telaio e batterie omologati. Secondo quanto confermato dalla Federazione, la serie manterrà il suo formato sportivo e anche il numero di gare dovrebbe rimanere pressoché invariato. Non ci sarà più, però, lo ...

11 Cose sul settimo episodio di “Westworld” : Tante domande come sempre, ma qualche risposta in più del solito (si parla anche di William Blake, Frank Lloyd Wright e Sonic the Hedgehog) The post 11 cose sul settimo episodio di “Westworld” appeared first on Il Post.