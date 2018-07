Cosa significa vagina “normale” I risultati di uno studio di esperti svizzeri

Mellow Mood - Che Cosa significa fare reggae oggi? : Siamo addirittura andati in tour, alle elementari, abbiamo fatto un paio di spettacoli in centro Italia con i vestiti tradizionali friulani. La maggior parte dei nostri compagni era gente che veniva ...

Astronomia - luna di sangue - luna blu e super luna : ecco come avvengono questi fenomeni e Cosa significa il loro nome : Un raro evento astronomico avverrà la notte tra il 27 e il 28 luglio, quando la luna sarà visibile ad occhio nudo in un colore rosso intenso. Gli esperti affermano che questa sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo e prende il nome di “luna di sangue”. In molti si chiedono l’origine di questo nome bizzarro, così come di altre definizioni, come luna nera, luna blu, super luna. Nella maggior parte dei casi, questi nomi vengono assegnati a causa ...

Prelievi e versamenti bancari oltre una certa soglia "saranno segnalati" : che Cosa significa : D'ora in poi i Prelievi e i versamenti bancari per importi pari o superiori a 10 mila euro (attenzione, anche non movimenti unici ma cumulativamente nell'arco di un mese) saranno "segnalati"...

Creme solari - Cosa significa SPF e perché va controllato : Ormai lo sappiamo tutti: esporsi al sole senza una protezione è dannoso, non solo per il rischio scottature ma anche per i danni a lungo termine che l’esposizione ai raggi UV può provocare. Oltre ai danni si aggiunge l’aspetto estetico: la crema solare ti assicura un’abbronzatura sana e uniforme. Le protezioni solari sul mercato sono moltissime e la scelta è talmente vasta che capita di non riuscire a districarci tra ingredienti, ...

NBA - Cosa significa la firma di Paul George per gli Oklahoma City Thunder : Questa volta però non è stato uno dei più accreditati giornalisti del mondo a dare il via alle danze, bensì un parrucchiere estremamente noto nel mondo della NBA che, poco prima delle 8 di sera, ha ...

Tour de France 2018 : partenza a “griglia” nella 17^ tappa. Cosa significa e come funziona? Rivoluzione totale! : Il Tour de France 2018 passerà la storia anche per una grandissima novità, una vera e propria Rivoluzione che in futuro potrebbe diventare una soluzione alternativa applicata con più costanza nel ciclismo su strada. La 17esima tappa della Grande Boucle, infatti, non sarà soltanto brevissima in termini chilometrici ma si distinguerà dalle tradizionali corse perché utilizzerà la partenza in griglia come si è soliti fare nelle gare di ciclocross o ...

Mail aggiornamento browser PayPal perché non compatibile - Cosa significa (no virus) : Non sono pochi coloro che in queste ore stanno ricevendo la Mail aggiornamento browser PayPal, credendo tra l'altro di essere incappati in qualche virus o anche truffa. Di che cosa si tratta e c'è da stare tranquilli sull'autenticità della comunicazione? La missiva ricevuta fa riferimento proprio all'incompatibilità del browser utilizzato con i nuovi standard di sicurezza. La nota include dunque un link nel quale si invitano gli iscritti alla ...

Marina La Rosa : "Non sapevo Cosa significasse 'gatta morta'" : Se dici Grande Fratello, dici anche Marina La Rosa. Protagonista nella prima storica edizione targata 2000, l'ex gieffina per un breve periodo ebbe un boom di notorietà grazie al reality show di Canale5, insieme a Cristina Plevani, Roberta Beta, l'indimenticato Pietro Taricone e tanti altri.18 anni dopo quell'esperienza, ammette a Il Giornale che, in effetti, i 100 giorni passati nella casa più spiata d'Italia non l'hanno segnata come ...

Che Cosa significa smart city (spiegato con i numeri) : Ridurre la criminalità del 10% e i costi sanitari del 15%, risparmiare 4 giorni all'anno imbottigliati nel traffico e 80 litri d'acqua al giorno. Questo è quello che potrebbero fare le “città intelligenti”. A patto che smettano di essere laboratori per abbracciare tutte le potenzialità del digitale e offrire benefici più concreti ai propri abitanti. Quali? Il report del McKinsey Global ...

F1 – Significativo successo di Vettel in Canada - Seb svela : “ecco Cosa ho pensato gli ultimi 10 giri” : Sebastian Vettel sorridente ed euforico dopo la vittoria al Gp del Canada: le parole del tedesco della Ferrari, nuovo leader della classifica piloti Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a ...

Dark Polo Gang : ecco Cosa significa “Bufu” - il termine ufficialmente entrato nel vocabolario : Nella sezione Neologismi 2018 The post Dark Polo Gang: ecco cosa significa “Bufu”, il termine ufficialmente entrato nel vocabolario appeared first on News Mtv Italia.

“Ogni giorno” ci spiega Cosa significa “amare qualcuno per quello che è dentro” : ROMA – Come sarebbe svegliarsi ogni mattina nel corpo di una persona diversa? Inimmaginabile ma non per “A”, un’anima che non ne ha uno proprio. È la storia incredibile raccontata in Ogni Giorno, il film diretto da Michael Sucsy e tratto dal best-seller del New York Times, Every Day di David Levithan. E diventa ancora più […] L'articolo “Ogni giorno” ci spiega cosa significa “amare qualcuno per quello che è dentro” proviene da NewsGo.