Coppa del Mondo | doppietta Prosperi-Frasca | l' Italia del Trap domina a Tucson

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Inganni Mondiali : i peggiori affari di mercato dopo la Coppa del Mondo : ... 13 milioni di sterline, la follia del Sunderland per averlo, o del generoso Guivarc'h , voluto dal Newcastle nonostante nella Francia campione del Mondo 1998 lui non avesse segnato un gol, pur ...

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo : bene gli azzurri a Berlino : Terminata la giornata dedicata alle 72 frecce di ranking round della quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino. Mauro Nespoli è settimo, bene anche le azzurre dell'olimpico. Domani , mercoledì, i ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : bene gli azzurri a Berlino : Terminata la giornata dedicata alle 72 frecce di ranking round della quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino. Mauro Nespoli è settimo, bene anche le azzurre dell’olimpico. Domani, mercoledì, i primi match sia a squadre che individuali LE QUALIFICHE DELl’arco OLIMPICO MASCHILE – E’un super Mauro Nespoli quello che a Berlino chiude la qualifica maschile al settimo posto assoluto con 666 punti e che accede direttamente ai sedicesimi ...

Brigitte 'scippa' la Coppa del Mondo. E poi si mette in posa con Pogba : Un simpatico siparietto quello avvenuto tra Brigitte Macron e alcuni giocatori della nazionale francese durante le foto di rito all'Eliseo. L'attaccante Olivier Giroud ha porto il trofeo alla premier ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia fuori dalla finale nel trap femminile. Erminio Frasca impeccabile tra gli uomini : Seconda giornata dedicata alla specialità di fossa olimpica durante la Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Nella notte Italiana nessuna atleta tra le donne è riuscita a qualificarsi in finale; Valeria Raffaelli (12a) la migliore con il punteggio di 100/125, a cinque centri di distanza dalla sesta posizione. Più arretrate invece Isabella Cristiani, 20a (97/125) e Fiammetta Rossi, 31a (90/125) al termine dei cinque round di ...

Tiro con l’Arco - domani scatta la quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo : azzurri sbarcati a Berlino : La Nazionale è atterrata ieri in Germania dove da domani, giorno del ranking round, fino a domenica, proverà a staccare altri pass per le finali di Samsun La Nazionale è sbarcata all’Olympia Stadium di Berlino dove, da domani a domenica, sarà impegnata nella quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali di Samsun (Tur) a settembre. Per l’Italia è già sicuro della finalissima Mauro Nespoli, ma la competizione in ...

Windsurf – Coppa Italia : tre vittorie e due argenti per la Techno 293 del Circolo Surf Torbole : Altro successo della squadra agonistica Techno 293 del Circolo Surf Torbole alla Coppa Italia di Cagliari: tre vittorie e due argenti. Nicolò Renna ai mondiali Giovanili in Texas, con prime regate lunedì Tre giorni di regata a Cagliari per la terza tappa di Coppa Italia Techno 293 FIV, valevole l’assegnazione dei titoli nazionali di classe della tavole a vela giovanile. Sul Golfo del Poetto si sono avute tutte le condizioni di vento: medio ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i verdetti dell’ultimo test prima di Europei e Mondiali : Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di Canottaggio: a livello senior, in questa stagione, restano da disputarsi Europei e Mondiali. L’Italia ha quasi completamente ignorato il circuito maggiore, saltando sia la tappa di Duisburg che quella di Lucerna, scendendo in acqua, in pratica, soltanto a Linz, che il prossimo anno ospiterà i Mondiali senior. La Germania, che ha preso parte a tutte e tre le tappe, ha vinto la classifica per nazioni, ...

Fortnite invade la finale della Coppa del Mondo con l'esultanza di Antoine Griezmann : Il successo di un gioco si misura anche dalla capacità di penetrare nella massa, di andare al di là degli appassionati dei videogiochi arrivando anche in quei palcoscenici che normalmente non dovrebbero ospitare il nostro medium preferito. Il binomio calciatori/Fortnite è ormai molto forte da parecchio tempo e quanto successo nella giornata di ieri ne è un'ulteriore conferma.Durante la finale della Coppa del Mondo che ha visto scontrarsi Francia ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile in testa Alessandra Perilli : Sono scattate a Tucson, negli Stati Uniti, le gare del trap dell’ultima tappa di Coppa del Mondo: nelle qualificazioni femminili in testa, dopo le prime tre serie di piattelli, c’è la sammarinese Alessandra Perilli, con 69/75. L’unica azzurra ancora in corsa per il passaggio in finale è Valeria Raffaelli, al momento 11ma con 61/75: il sesto posto dista due piattelli. Fiammetta Rossi è 23ma con 56/75, mentre Isabella Cristiani è ...

Francia campione del mondo : la premiazione. Griezmann : "Dormo con la Coppa" : Certo il titolo di campione del mondo è già un buon punto di partenza. Ora festeggeremo: abbiamo lavorato tutta la stagione, è tempo di festeggiare". FOTO Macron scatenato davanti alla presidente ...