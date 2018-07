Controllare un drone attraverso i movimenti del corpo umano VIDEO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Dimenticate il joystick. Adesso unpuò essere controllato direttamentedel: una persona flette, si inchina, si sposta, incurva il busto e ilvola, seguendo le indicazioni di chi lo comanda. Non è fantascienza ma poco ci manca; è la nuova frontiera di studio presentata nel paper “Data-driven body–machine interface for the accurate control ofs”, pubblicato sulla rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) da un gruppo di scienziati dell’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), di cui fanno parte anche Silvestro Micera e Fiorenzo Artoni dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. Lo studio dimostra come una persona possa sfruttare il movimento del proprio busto per pilotare une per determinare qualisiano più naturali e ...