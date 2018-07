Conte | legittima difesa non apre a uso armi ma norma situazione

Macron legittima Conte ma sui porti chiusi non segue l'Italia : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

Salvini : Conte legittimato a non andare da Macron - se lo decide : Roma, 13 giu. , askanews, 'Conte è totalmente legittimato a non andare in Francia, lo sosterremo. Di fronte a un atteggiamento così infondato e volgare di un Paese amico ci sono ragioni molto fondate ...