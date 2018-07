Confindustria | Dl dignità può limitare la crescita

blogo

: DI Maio, Dl Dignità: Confindustria oggi dice che con dl Dignità ci saranno meno posti di lavoro. Sono gli stessi c… - TgLa7 : DI Maio, Dl Dignità: Confindustria oggi dice che con dl Dignità ci saranno meno posti di lavoro. Sono gli stessi c… - Corriere : Confindustria contro il decreto dignità: effetti peggiori delle stime - repubblica : Decreto dignità, Confindustria attacca: 'Effetti peggiori delle stime' [news aggiornata alle 10:52] -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Marcella Panucci, direttrice generale di, è stata in audizione davanti alle commissioni Lavoro e Finanze alla Camera dei Deputati per esprimere una valutazione sul decretodel ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. La dg ha fatto notare che questo provvedimento, "pur perseguendo obiettivi condivisibili", rende il quadro delle regole per le imprese "più incerto e imprevedibile" e disincentiva gli investimenti, limitando così la.Secondo, è necessario "evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati" e occorre approvare dei correttivi per intervenire sulle causali per i contratti a termine e sulle norme che, così come sono ora nel Dl, risultano "punitive e poco chiare" sulle delocalizzazioni.Secondo Panucci, questo provvedimento sarebbe "pregiudizievole" per il mercato del lavoro. In particolare ...