Confindustria contro Luigi Di Maio sul decreto dignità : 'Va corretto - evitiamo brusche retromarce' : Legnata di Confindustria al decreto dignità , cavallo di battaglia di Luigi Di Maio , che 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle ...

Confindustria contro il decreto dignità : effetti peggiori delle stime : Gli effetti saranno peggiori delle stime. Confindustria torna a criticare il decreto dignità e nella relazione preparata per l'audizione che si tiene oggi in Commissione Lavoro alla Camera, lo ...

Confindustria contro il Decreto Dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca retromarcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro. "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Antonietta Ricciardi - Confindustria - contro l'idea dell'assessore Cotugno : 'La Bit lancia il Molise in uno scenario mondiale. Un evento ... : "Non siamo d'accordo con l'idea dell'assessore Vincenzo Cotugno di rinunciare alla partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo, proponendo in alternativa un evento promozionale nel Molise", ...

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Confindustria : 'Grave errore' : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Girotto ci spiega perché il M5S non è contro Confindustria. Anzi : Decarbonizzazione, economia circolare, è quello che ci chiede l'Europa, ed è quello che ci chiede il buon senso. Non possiamo continuare a consumare e aumentare lo sfruttamente delle risorse in ...

Governo- Confindustria - scontro su decreto dignita' : Confindustria non rappresenta il mondo delle imprese, aggiunge Salvini: 'Io penso al 94% delle imprese italiane che hanno meno di dieci dipendenti'. 'Non siamo contro le imprese, serve una sana ...

Le ragioni di Confindustria contro il decreto 'Dignità' di Di Maio : 'Il decreto-legge 'Dignità' approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. Questo il primo commento di ...

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Dl dignità - Di Maio : un colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte : governo non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

DECRETO DIGNITÀ - DI MAIO : “CONTRO JOBS ACT - PRO IMPRESE/ Ultime notizie : Confindustria boccia il testo : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a JOBS Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Dl Dignità - Conte : non siamo contro le imprese. Confindustria : segnale molto negativo : Il ministro Tria: no manovre correttive Intanto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è andato in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, ...

"Danni da continua sfida 5S-Lega" Confindustria dichiara la guerra Conte : non siamo contro le aziende : Il decreto dignita' approvato ieri "e' il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, e' un segnale molto negativo per il mondo delle imprese". Questo il primo commento di Confindustria sulle decisioni assunte ieri dal Consiglio dei ministri. "Come abbiamo sempre sostenuto -prosegue Confindustria- Segui su affaritaliani.it