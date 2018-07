Concorso Polizia Municipale Torino 50 posti | scade il 19 luglio

leggioggi

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ancora poche ore per iscriversi al50, per l’assunzione di 50 vigili urbani ad incremento dell’organico didella Città, Cat. C, posizione economica C1, da assumere con contratto di formazione e lavoro. Lanza per presentare la domanda è stata fissata per le ore 13:00 di giovedì 192018. Vediamo ora come presentare la domanda, chi può farlo e attraverso quale modalità.50: i requisiti Possono candidarsi al– come stabilito dal bando del Comune – tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; titolo di studio: diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, già conseguito alla data dinza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda o, in alternativa, ...