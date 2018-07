Concorsi pilotati | in sei mesi raccolte 86 denunce di presunta ' malauniversità'

Blastingnews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Dopo gli scottanti episodi di malasanita' VIDEO, arrivano quelli di 'malauniversita''. Nell'ultimo anno si sono formate due nuove associazioni a favore dei diritti degli universitari. Si tratta di Osservatorio indipendente e di Trasparenza e merito che, a pochidall'inizio della loro attivita', hanno gia' registrato un record di adesioni. Nel giro di un solo semestre hanno raccolto le segnalazioni di 86 presunti casi di 'malauniversita'', che comprendonopera cattedre e dottorati, abilitazioni scientifiche e assegni di ricerca. Il sistema adottato per contrastare le irregolarita' Attraverso il sistema di Osservatorio indipendente, è possibile inviare una richiesta di attenzione alla dirigenza dell'universita' in cui è stata individuata una possibile irregolarita' in uno o più bandi accademici. Lo scopo dell'associazione, infatti, è quello di ...