“Con mazza da baseball e lametta” Caso hot che finisce male A Roma | in pieno giorno

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Scene di vera e propria follia, con torture e umiliazioni che sembrano prese dai copioni di film come Arancia Meccanica e che invece sono andate realmente in scena nel bel mezzo di. Un sadismo che ha visto un diciottenne scagliarsi contro il fratellastro della fidanzata, armato dida, colpendolo per punirlo: la colpa della vittima, quella di aver tentato di spiare la ragazza del carnefice mentre si trovava in bagno a farsi la doccia. Il giovane è stato costretto con la forza a inginocchiarsi nel bel mezzo di un parco all’Aurelio ed è stato picchiato. Successivamente, come ulteriore mortificazione, gli sono state rasate le sopracciglia con una lametta, così che imparasse la lezione e non ci riprovasse più. A raccontare il tutto è Il Messaggero. “La prossima volta ci pensi due volte” ha detto poi il 18enne, un incensurato di Monteverde, nella ...