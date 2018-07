Con l’app Google Home 1 30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine

Sport : l’appello del Papa - favorisca la cultura dell’inContro : Lo Sport favorisca la cultura dell’incontro. E’ l’appello che Papa Francesco ha lanciato in occasione di un seminario a Rio de Janeiro sullo Sport. Il Pontefice, informa Vatican News, nel messaggio ha sottolineato che lo Sport “non è solo una forma di intrattenimento, ma soprattutto uno strumento per sostenere una cultura dell’incontro”. In occasione della Seminario sullo ‘Sport come Strumento per ...

L’appello di Medici senza Frontiere al premier Conte : “Senza soccorsi Ong in mare è una strage - riapra i porti” : La presidente di Medici senza Frontiere Italia, Claudia Lodesani, ha inoltrato una lettera-appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo al governo di modificare le politiche per l'accoglienza migranti e di riaprire i porti italiani allo sbarco delle persone salvate nel Mar Mediterraneo: "Caro Presidente, prima che l’incendio diventi indomabile, convochi i suoi ministri, parli con Macron, chiami la Merkel, scriva a Tusk. Lasci ...

Arriva il porting dell’app fotocamera di Huawei P20 per gli smartphone Con Kirin 659 : In caso di cambio ROM, un aiuto Arriva dai porting delle app originali ad opera di appassionati che con tanto sudore e altrettanto lavoro "isolano" il software per realizzarne un APK L'articolo Arriva il porting dell’app fotocamera di Huawei P20 per gli smartphone con Kirin 659 proviene da TuttoAndroid.

Decreto dignità - l’appello di BerlusConi a Salvini : “Bloccatelo - è letale e massacra l’Italia produttiva” : Silvio Berlusconi si appella a Matteo Salvini per chiedergli di bloccare o modificare drasticamente il Decreto dignità voluto da Luigi Di Maio: "È letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive". Il leader di Fi non risparmia un attacco anche al ministro dell'Interno: "Continua a parlare e ad agire come se fosse in campagna elettorale, ma governare è qualcosa di diverso".Continua a leggere

Astronomia : a Monte Porzio Catone torna l’appuntamento Con le stelle d’estate : Dopo il successo della precedente edizione, torna a Monte Porzio Catone l’evento scientifico dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro cielo, in grado di affascinare adulti e bambini. La speciale serata astronomica, in programma sabato 21 luglio alle ore 20:00 presso Piazza del Duomo, è organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e ...

Cosa cambia Con l’approvazione del primo farmaco a base di cannabis negli Stati Uniti : Le barriere legali per la comunità scientifica americana di studiare liberamente le proprietà medicinali della cannabis potrebbero presto essere abbattute dopo l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (Fda) statunitense del primo farmaco a base di cannabis. L’approvazione di Epidiolex, un antiepilettico, che si basa sul cannabidiolo (Cbd), il composto non psicoattivo della marijuana, è arrivata alla fine di giugno, ...

Molti utenti stanno avendo problemi Con l’applicazione di Facebook per Android : L'applicazione è down, cioè malfunzionante, per Molti utenti Android The post Molti utenti stanno avendo problemi con l’applicazione di Facebook per Android appeared first on Il Post.

L’app Google Home Continua a lavorare a novità per Smart Display e abitazioni multiple : L'app Google Home riceve un nuovo aggiornamento, con piccolo novità estetiche e molte novità nascoste nel codice, in vista di funzioni interessanti. L'articolo L’app Google Home continua a lavorare a novità per Smart Display e abitazioni multiple proviene da TuttoAndroid.

“Dateci una mano Con le spese”. L’appello su Facebook per aiutare una donna malata di tumore : "Non abbiamo abbastanza risorse a disposizione per sostenere le spese delle cure mediche, aiutateci": l'appello del fidanzato di Alenka Sinigoj, 50enne originaria di Nova Gorica, che da un anno lotta contro un male.Continua a leggere

Roma - omicidio Varani : l’Appello Conferma 30 anni per Manuel Foffo : Roma, omicidio Varani: l’Appello conferma 30 anni per Manuel Foffo Roma, omicidio Varani: l’Appello conferma 30 anni per Manuel Foffo Continua a leggere L'articolo Roma, omicidio Varani: l’Appello conferma 30 anni per Manuel Foffo proviene da NewsGo.

Migranti - è sContro nel governo : Salvini vorrebbe negare l’approdo alla nave Diciotti - Toninelli lo smentisce : Di nuovo scontro nel governo giallo-blu e questa volta la questione Migranti è al centro del dibattito tra i ministri Salvini e Toninelli. In mattinata, Matteo Salvini ha cercato di negare lo sbarco dei 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia Costiera Italiana ma è stato immediatamente bloccato dal collega Toninelli. Al momento, però, il Viminale non ha ancora indicato un porto d'approdo.Continua a leggere

Meno di dieci seCondi per far sparire 21 smartphone : il furto perfetto all’Apple store di New York : Una strategia perfetta ha permesso a questi cinque ladri di portare a a casa 21 Iphone, per un bottino di 16mila euro. È successo in un Apple store di New York. A diffondere il video è stata la polizia che ha anche offerto una ricompensa di 5mila dollari, a chi riuscirà a dare una mano alle indagini L'articolo Meno di dieci secondi per far sparire 21 smartphone: il furto perfetto all’Apple store di New York proviene da Il ...

Convertire memo vocali in testo sui Samsung Galaxy : l’ultima opzione dell’app Voice Recorder : Cercate un'applicazione per il vostro Samsung Galaxy che vi permettesse di Convertire in testo un qualsiasi memo vocale? Ci pensa il produttore asiatico ad accontentarvi grazie all'ultima versione disponibile dell'app proprietaria 'Registr. vocale', fino a qualche tempo fa presente di base in tutti i dispositivi griffati dal colosso sudcoreano. Il programma prevede tre modalità di registrazione: la prima, quella classica, la seconda 'intervista' ...