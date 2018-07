Con la Gdpr la privacy entra in banca

Più richieste di oblio e spese in cybersecurity : cos'è cambiato Con il gdpr : Dall'entrata in vigore del gdpr sono cresciute le domande di cancellazione dei dati personali dagli utenti alle aziende, che spendono di più in sicurezza

Più richieste di oblio e spese in cybersecurity : cos’è cambiato Con il gdpr : Hacker (Getty Images) Quando si parla di gdpr, c’è una data spartiacque che tutti hanno segnato sul calendario: il 25 maggio, giorno in cui è entrato in vigore il regolamento europeo per la protezione dei dati. Che ha coinvolto chiunque avesse a che fare con informazioni personali, da chi gestisce una semplice newsletter, a chi ha una impresa di software. Un mese e mezzo dopo siamo già in grado di trarre i primi bilanci, sia dal lato ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano Con “Hey Google” e il GDPR : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono in Italia un nuovo aggiornamento software che include il comando "Hey Google" e altri piccoli miglioramenti. Per il momento è in distribuzione per i modelli no brand, ma gli altri non dovrebbero tardare. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con “Hey Google” e il GDPR proviene da TuttoAndroid.

Privacy e gdpr - i giganti tech si riunisCono per affrontare il problema : Le preoccupazioni dei consumatori nei confronti della Privacy sono tutt’altro che scemate con lo sfumare (almeno per le cronache) dello scandalo Cambridge Analytica. C’è ancora molto di cui discutere e per questo i giganti della Silicon Valley hanno appunto domani per un evento organizzato dall’Information technology Industry Council (Iti), un organismo al quale siedono Facebook, Google, Apple, Salesforce, Ibm, Microsoft, ...

GDPR - Google e Facebook nel mirino per il 'Consenso forzato' : ... ma salvaguarderebbero anche le imprese dell'Unione , da sempre svantaggiate rispetto ai giganti dell'online d'oltreoceano che sfruttando la transnazionalità della rete hanno sviluppato un'economia ...

Che cosa cambia Con il Gdpr : Il nuovo regolamento introduce una serie di disposizioni e obblighi per le società attive nell'economia digitale e di diritti per cittadini e utenti. Innanzitutto, il …

Federprivacy : "Con Gdpr serviranno 45mila nuovi professionisti" : Un nuovo regolamento valido per tutti i Paesi europei sul trattamento e la tutela dei dati personali: è il Gdpr entrato in vigore oggi anche in Italia, la cui importanza Federprivacy - Associazione ...

Che cosa cambia - da oggi - Con il Gdpr : Il nuovo regolamento introduce una serie di disposizioni e obblighi per le società attive nell'economia digitale e di diritti per cittadini e utenti. Innanzitutto, il …

Privacy - che cosa cambia da oggi per i cittadini Con il Gdpr : Avete ricevuto decine di email di aziende che vi annunciano «modifiche sulla vostra Privacy»??Niente di strano:?da oggi ha efficacia il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Imprese e Pa devono adeguarsi, ma gli utenti acquiscono nuovi diritti. E possono farsi risarcire quando subiscono un torto ...

Anche Action Launcher si adegua al GDPR Con la versione 36 sul Play Store : Nuovo aggiornamento per Action Launcher, di cui è disponibile la versione 36 sul Play Store, con novità legate principalmente al GDPR. L'articolo Anche Action Launcher si adegua al GDPR con la versione 36 sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Privacy - che cosa cambia da oggi per i cittadini Con il Gdpr : Avete ricevuto decine di email di aziende che vi annunciano «modifiche sulla vostra Privacy»??Niente di strano:?da oggi ha efficacia il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Imprese e Pa devono adeguarsi, ma gli utenti acquiscono nuovi diritti. E possono farsi risarcire quando subiscono un torto ...

Perché vi tempestano di mail : la privacy cambia così Con il Gdpr - Tutte le novità : Dal 25 maggio è applicabile la norma di protezione dei dati dei cittadini comunitari. Ecco come far valere i nostri diritti e come si sta adeguando l’Italia

GDPR e privacy : anche le aziende extraeuropee sono obbligate ad adeguarsi. Quali proposte e strategie avranno adottato Microsoft e le Concorrenti? : GDPR e privacy sono le parole d’ordine di questo mese, poiché il nuovo regolamento comunitario sta per attuarsi, a cominciare dal prossimo 25 maggio. E il settore tecnologico è in fermento, proprio per garantire appieno la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei. Infatti, a decorrere dal 25 maggio 2018, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, è direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data ...

Entra in vigore il Gdpr sulla privacy : parte l’assalto via mail : «Ridateci il Consenso» : Raffica di messaggi in vista dell’Entrata in vigore della legge europea che scatterà il prossimo 25 maggio. Ma l’esperto consiglia: è meglio non rispondere