Como | il 29 luglio c' è la Tim Cup Oggi l' incontro con Pochesci

Assunzioni infermieri a luglio 2018 : selezioni pubbliche a Mantova - Trieste - Como e Siena : Vi sono alcuni interessanti concorsi pubblici per infermieri con domande di iscrizione da inviare nel prossimo mese di luglio 2018. Tre delle quattro selezioni mettono in palio posti full time con contratto a tempo indeterminato, per la precisione a Mantova, Lariana (CO) e Castellina in Chianti (SI), mentre la selezione indetta a Trieste è per posti di lavoro a tempo determinato. Segnaliamo inoltre, per coloro che fossero interessati alla ...