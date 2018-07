eurogamer

: Cominciano domani i saldi estivi Xbox: sconti fino al 65% su tantissimi titoli Xbox One. #XboxOne - Eurogamer_it : Cominciano domani i saldi estivi Xbox: sconti fino al 65% su tantissimi titoli Xbox One. #XboxOne - Mattinolucano : Per il 150esimo anni della nascita di Nitti domani cominciano le celebrazioni in Basilicata - IMarcobg : cari fratelli rossoneri da domani cominciano tre giorni determinanti....tutti uniti e guardiamo con fiducia al futuro. -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Manca solamente qualche ora all'apertura dell'iniziativa Ultimate Game Sale di, che permetterà ai giocatori di sfruttare imporsu buona parte della libreriadiOne.I, che saranno quindi attivi a partire da19 luglio 2018, riguarderanno una lista di oltre 700 videogiochi perOne ma anche per360, che saranno offerti conal 65%. L'iniziativa terminerà solamente il 31 luglio, e per tutta la sua durata i sottoscrittori dell'abbonamentoLive Gold godranno di uno sconto aggiuntivo del 10%.Nella giornata divi forniremo una lista preliminare dei videogiochi in sconto, in modo che possiate sfruttare ogni vantaggio offerto dagli Ultimate Game Sale. Quali videogiochi perOne vorreste che venissero offerti in sconto?Read more…