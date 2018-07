COLONY - La guerra è ormai alle porte

lostinaflashforward

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del dodicesimo e penultimo episodio della terza stagione di, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "Bonzo", il quale aprirà a un'intensa fase difra gli Outliers di Kynes e l'IGA di Snyder per il futuro di Seattle, dove ogni protagonista giocherà un suo ruolo.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 3x11 "Disposable Heroes"Cominciamo con la sinossi:"Will e gli Outliers combattono per salvare Kynes dall'esercito dell'IGA di Snyder."Da quanto abbiamo visto nel precedente episodio, Katie non sembra completamente convinta dell'affidabilità degli Outliers e di certo è ancora più preoccupata per i suoi figli e sopratutto per suo marito Will, il quale sembra volto ad agire. Bram continua il suo ruolo come tutore di sua sorella Grace, ma sicuramente si troverà in mezzo allo scenario bellico che si sta per svelare a Seattle. Non ...