Classifica Tour de France 2018 | Geraint Thomas nuova maglia gialla 4° Vincenzo Nibali

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : undicesima tappa brevissima - tre GPM per far esplodere la Classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo. Una frazione brevissima, ma dura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Nella seconda tappa alpina i corridori dovranno infatti scalare in successione Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%) e Col du Pré (12,6 km al 7,7%), entrambi di Hors Catégorie, poi la Cormet de Roselend (5,7 km al ...