Civica | centri antiviolenza non si toccano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) ROMA.(UIL): GIÙ LE MANI DAIRoma – “Dopo lo sfratto alla storica sede della Casa delle Donne di via della Lungara, adesso e’ la volta di un altro centro che si occupa di violenza sulle donne: il centro Marie Anne Erize del quartiere Tor Bella Monaca. Un quartiere considerato altamente problematico che a breve perdera’ una delle sue realta’ piu’ positive, un centro che, stando a quanto riferito dalla stessa direttrice, accoglie mensilmente almeno una ventina di donne in difficolta’ e che ospita al suo interno anche una fornita biblioteca e una sartoria solidale di abiti da sposa che possono essere noleggiati o prestati a chi non ha la possibilita’ di acquistarli. La motivazione ufficiale del Campidoglio e’ che i locali sarebbero stati assegnati ‘provvisoriamente con tipologia d’uso scaduta e non ...