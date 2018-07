Cip | da settembre bando ausili sportivi

ANTICipAZIONI/ N° 70 - Settembre 2018 - Settanta per venti : Dopo vent’anni di pubblicazioni la rivista raggiunge il numero 70 e conferma l’impegno iniziale la cui urgenza è segnalata dalla attuale situazione scolastica e culturale.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Uomini e Donne antiCipazioni : Teresanna Pugliese si sposa a settembre : anticipazioni Uomini e Donne: ecco quando si sposa Teresanna Pugliese È ufficiale: Teresanna Pugliese si sposa! Dopo aver mostrato su Instagram le foto della promessa di matrimonio fatta in comune qualche giorno fa, l’ex tronista ha rivelato a Uomini e Donne Magazine quando sarà il grande evento. Ebbene, le nozze tra Teresanna e il fidanzato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Teresanna Pugliese si sposa a settembre proviene ...

Reggio Emilia al ritmo di 'Restate' : un giugno-settembre intenso di spettacoli - cultura - arte e parteCipazione : Quest'anno, rispetto ai luoghi storici e monumentali, abbiamo il protagonismo della Reggia di Rivalta, che sarà un teatro a cielo aperto, accogliendo tanti degli spettacoli che abitualmente si ...

PD : MuniCipio IV - nidi trasferiti a settembre : Roma – I Consiglieri del gruppo capitolino del Partito Democratico hanno diramato un comunicato. “Il pasticcio a 5 stelle in IV Municipio ora e’ completo. Dopo i problemi creati sui nidi convenzionati, il Comune ora non e’ in grado di riaprirli a gestione diretta. E da settembre i bambini dovranno essere trasferiti altrove”. “Era quello che temevamo e che denunciavamo da mesi. Per questo avevamo chiesto ai ...

BOLOGNA Dal 15 giugno al 16 settembre - un festival multidisCiplinare nel verde 94 passi in giardino uno pettacolo teatrale di Lorenza Zambon : ... un piccolo anfiteatro tra i calanchi, un sentiero panoramico sulle colline, un vigneto e diversi giardini faranno da cornice scenografica agli spettacoli in programma, pensati in stretta connessione ...

Da settembre Grey’s Anatomy 15 sarà disponibile un giorno prima - la prossima stagione antiCipata da CTV : Per chi segue la programmazione americana del medical drama, dal prossimo settembre ci sarà un cambiamento nella fruizione di Grey's Anatomy 15. Se sull'emittente americana ABC la serie di Shonda Rhimes andrà in onda come sempre nel giovedì dedicato alle produzioni ShondaLand, insieme allo spin-off Station 19 e alla quinta stagione de Le regole del delitto perfetto, per chi si avvale della visione in streaming l'episodio settimanale di Grey's ...

Uomini e Donne - antiCipazioni : chi non sarà sul trono da settembre : anticipazioni Uomini e Donne, Aida Nizar e Loredana Lecciso non ci saranno: la smentita di Betti Soldati Nuove, succulenti anticipazioni arrivano a proposito del magico mondo di Uomini e Donne. Sembra infatti certo che, dal prossimo settembre 2018, sull’ambìto trono di Canale5 non siederà né Aida Nizar né Loredana Lecciso. La notizia che dava le […] L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: chi non sarà sul trono da settembre ...

AntiCipazioni L'Isola DI Pietro 2 : le riprese terminano nel mese di settembre Video : Continuano le riprese sul set della seconda stagione della serie televisiva L'Isola Di Pietro [Video] che vede il cantante emiliano Gianni Morandi protagonista nei panni di un medico. Il cast della serie si è riunito il 14 maggio ed è passato un mese dall'inizio delle riprese che durano per tutta l'estate: Gianni Morandi è stato impegnato a girare nella citta' di Roma, fino ad arrivare alL'Isola Della Sardegna dove si è concentrata la maggior ...

AntiCipazioni L'Isola DI Pietro 2 : le riprese terminano nel mese di settembre : Continuano le riprese sul set della seconda stagione della serie televisiva L'Isola Di Pietro che vede il cantante emiliano Gianni Morandi protagonista nei panni di un medico. Il cast della serie si è riunito il 14 maggio ed è passato un mese dall'inizio delle riprese che durano per tutta l'estate: Gianni Morandi è stato impegnato a girare nella città di Roma, fino ad arrivare alL'Isola Della Sardegna dove si è concentrata la maggior parte delle ...