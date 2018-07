Cinema Cinema | 36 film con cinque serate in compagnia di registi e attori

Luca Argentero sarà Leonardo Da Vinci al Cinema/ Ecco quando iniziano le riprese e la troupe Sky : Luca Argentero sarà Leonardo Da Vinci al cinema, Ecco quando iniziano le riprese della pellicola biografica e chi fa parte della troupe Sky, tutti i nomi e le informazioni.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:35:00 GMT)

La comunità trans dice no - Scarlett Johansson non sarà più il gangster Dante Tex Gill - Cinema - Spettacoli : Scarlett Johansson ha deciso di tirarsi fuori e non interpretare più il ruolo del gangster Dante 'Tex' Gill, nato donna, nel film Rub and Tug. Il motivo di questa scelta sarebbero proprio le critiche ...

Venezia75 : alla Mostra il Cinema il Golem risplende in 4K : Il classico del cinema muto Il Golem – Come venne al mondo (Der Golem – Wie er in die Welt kam, 1920), scritto e diretto da Paul Wegener, è il film scelto per la serata di Pre-apertura di martedì 28 agosto della 75. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del cinema) al Lido. Il Golem sarà proiettato in una nuova copia digitale tratta dal negativo originale ritenuto ...

Nuova sezione dedicata ai titoli Mediaset Premium Cinema su Sky On Demand : Continua l'intesa commerciale siglata lo scorso Aprile tra Sky e Mediaset, e dopo l'approdo dei 5 canali Premium Cinema all'interno dell'offerta Sky Cinema e dei 4 canali dedicati alle serie tv, da ieri sono disponibili sulla piattaforma Sky On Demand alcuni titoli dell'offerta Cinematografica dell'offerta Premium fin qui riservati solo agli abbonati della pay-tv sul digitale terrestre....

Mercoledi 18 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Atto di difesa - Nelson Mandela e il processo di RivoniaIn occasione dei 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela, il film che narra l'orrore dell'apartheid dal punto di vista dell'avvocato che nel 1963 difese il leader sudafricano dall'accusa di cospirazione. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Dead Draw - Nessun vincitoreInganni, spie e omicidi in un thriller incentrato su una rapina. Dopo aver messo a segno un colpo da 25 milioni di ...

'The Post' al Cinema all'aperto : Continua la programmazione nel cinema all'aperto del Giardino 'Loris Fortuna' di Piazza Primo Maggio: domani mercoledì 18 luglio alle 21.15 sarà la volta di THE POST, thriller politico diretto da ...

Cinema - Gubitosi : 'Giffoni è oggi stile di vita - luogo di energia e felicità' : Abbiamo lo Street dedicato a decine di migliaia di persone, alle famiglie che si incontrano a Giffoni con 25 spettacoli che si svolgono in contemporanea . Poi la musica con i migliori esponenti della ...

15esima Festa di Cinema del Reale - da domani a Specchia : E poi spettacoli teatrali, mostre, mercatini, concerti, presentazioni di libri fino ad arrivare al party di chiusura, una Festa fino all'alba diventata mitica negli anni e quest'anno realizzata in ...

Tutto può succedere - intervista esclusiva a Esther Elisha : "Dopo questa esperienza - ho voglia di tornare al Cinema!" : L'attrice, che nella serie veste i panni di Feven, si è raccontata in una video intervista a noi di Comingsoon, tra passione per il cinema e progetti futuri.

Cinema Teatro Orfeo. La stagione teatrale 2018-2019 tutti i nomi del prestigioso cartellone : L'obiettivo " commenta Adriano Di Giorgio " è quello di avvicinare tutto il pubblico mantenendo dei costi accessibili e una varietà di spettacoli con artisti che non si sono mai esibiti sul ...

Estate 2018 - i migliori film horror al Cinema : Tempo d’Estate, tempo di horror. Il binomio è inscindibile. Le sale si preparano ad accogliere i fan del genere estivo per eccellenza. Ecco dunque i film che vi faranno tremare nonostante le alte temperature (ci sono anche due titoli italiani). Hereditary – Le radici del male di Ari Aster (25 luglio) L’esordiente Ari Aster si cimenta con la storia di una famiglia che, dopo la morte dell’anziana Ellen, scopre di aver ereditato un ...

Stanley Kubrick - ritrovato il copione completo perduto ecco Burning Secret - Cinema - Spettacoli : 'I fan di Kubrick sanno che voleva farlo, ma nessuno immaginava che il lavoro fosse stato completato. Ora abbiamo una copia che prova che la sceneggiatura era stata tutta scritta'. A parlare è Nathan ...

RomAfrica Film Festival : 18-22 luglio alla Casa del Cinema a Roma : Roma – Sarà un Romafrica Film Festival (Raff) nel segno dell’energia e della vitalità che sa esprimere il continente e nel segno di Nelson Mandela quello che si aprirà il 18 luglio a Roma per il quarto anno consecutivo. Proprio all’eroe sudafricano della lotta all’apartheid – che il 18 luglio avrebbe compiuto cento anni – sarà dedicata la giornata di apertura (ospitata al Wegil di Trastevere) con la proiezione del Film Atto di ...

'Skyscraper' di Rawson Marshall Thurber : al Cinema dal 19 luglio : Skyscraper è un film d'azione diretto da Rawson Marshall Thurber, e vede Dwayne Johnson, noto come "The Rock", alle prese con un pericoloso incendio in un grattacielo di ultima generazione, per salvare la sua famiglia. C'è una particolarità: il protagonista, Will Ford (Dwayne Johnson) è privo di una gamba a seguito di un incidente di guerra, ma ciò non lo ostacolerà nella sua missione. Skyscraper è un action movie, il primo di questo tipo per il ...