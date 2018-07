Cina-Usa | Pechino respinge accuse di violazione delle norme dell' Omc

SPY FINANZA/ Usa vs Cina - la battaglia va avanti nel silenzio generale : Lo scontro finale ed esistenziale per gli equilibri futuri del mondo tra Cina e Usa prosegue e coinvolge anche le altro potenze globali.

Il giro del mondo di CR7 continua : ora la Cina con Nike. Poi gli Usa con Juve? : ... da vivere in Cina per un tour promozionale con Nike, marchio al quale rimane ancora legato a vita pur continuando a far girare il contatore degli incassi, record, anche al mondo Juve e quindi Adidas ...

Dazi : Tusk - dovere Ue-Cina-Usa-Russia evitare guerra : Ricordiamo, qui a Pechino, e là, a Helsinki, che il mondo che stavamo costruendo da decenni, a volte attraverso dispute, ha portato la pace per l'Europa, lo sviluppo della Cina e la fine della guerra ...

Cina-Usa - è guerra commerciale Sarà l'Europa a pagarne il prezzo Pechino dirotterà l'export nella Ue : View Larger Image Cina-Usa, è guerra commerciale Sarà l'Europa a pagarne il prezzo Pechino dirotterà l'export nella Ue LE CONSEGUENZE . Sebbene i dazi attuali stiano danneggiando le imprese di alcuni ...

Putin : «Stop Guerra Fredda». Trump : «Russiagate una farsa - no ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trasCinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Putin : «Stop Guerra Fredda». Trump : «Russiagate una farsa - no ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trasCinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Trump-Putin : «Stop Guerra Fredda» Vladimir : «No ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trasCinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Trump-Putin : «Stop Guerra Fredda» Vladimir : «No ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trasCinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Trump-Putin - 2 ore di faccia a faccia : «Basta clima da Guerra Fredda». Reporter Usa trasCinato via : faccia a faccia di due ore e dieci minuti tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. La durata prevista era di 90 minuti. «I negoziati con Trump hanno avuto luogo in un'atmosfera...

Trump-Putin - 2 ore di faccia a faccia : «Basta clima da Guerra Fredda». Reporter Usa trasCinato via : faccia a faccia di due ore e dieci minuti tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. La durata prevista era di 90 minuti. «I negoziati con Trump hanno avuto luogo in un'atmosfera...

Cina fa ricorso al Wto contro minaccia dazi Usa : 'I dati mostrano che gli ostacoli al commercio globale non hanno ancora a avuto conseguenze sull'economia cinese. Nonostante l'accesa retorica globale sul commercio e la volatilità dei mercati ...

Nella guerra commerciale la Cina ha più da perdere rispetto agli Usa : L'economia cinese ha bisogno soprattutto di allentare le politiche monetarie. E il mercato ritiene che l'azionario cinese sia già entrato in fase di ribasso, per i timori di un calo della crescita. ...

Dazi - la Cina ricorre al Wto contro mossa Usa da 200 miliardi : Juncker, difendiamo commercio leale e basato su regole "L'UE promuove il multilateralismo rafforzando le sfide globali e difendendo i suoi interessi nel mondo: continueremo a difendere un commercio ...

Cina ricorre al Wto contro dazi Usa : 11.58 La Cina ha deciso di ricorrere al Wto, l'organizzazione mondiale del commercio contro la minaccia di dazi aggiuntivi al 10%,annunciati dagli Usa sull'import di beni "made in China" per 200milardi di dollari ex art. 301dello Us Trade Act. La mossa, annunciata con un post sul sito del ministero del commercio, cade nel giorno in cui Cina e Ue, nel loro 20/mo summit annuale, hanno ribadito l'impegno congiunto per il multilateteralismo e il ...