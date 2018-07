Cina | crescita economica come da attese al 6 | 7% | ex 6 | 8%

Cina - continua la crescita dell'import : ... sulla base dei dati dei primi tre mesi, si può dire che il commercio con l'estero della Cina abbia promosso la ripresa del commercio e dell'economia mondiali.

Borse poco mosse nel giorno del vertice Trump-Putin. La crescita della Cina rallenta : MILANO - Seduta debole sulle Piazze asiatiche con i dati contrastanti provenienti dalla Cina, dove il Pil è cresciuto più delle attese nel raffronto tra il secondo trimestre e il primo, mentre ha ...

Influenza - sei morti e tredici casi gravi In crescita i vacCinati : Ferrara al terzo posto in regione per contagi con esito letale Provincia prima per adesione alla campagna di prevenzione

Global Times : Washington non pu contenere la crescita della Cina attraverso una guerra commerciale : Gli Stati Uniti hanno dato enormi contributi allo sviluppo della scienza e della tecnologia. Ma sono stati in prima linea nell'innovazione tecnologica solo nel secolo scorso. L'intera civiltà umana ...

Cina : gli economisti rivedono al ribasso le previsioni di crescita : Pechino, 04 lug 05:03 - , Agenzia Nova, - L'economia cinese subirà probabilmente un rallentamento nei prossimi mesi, stando agli economisti consultati in proposito dal quotidiano... , Cip,

La settimana Italia-Cina dell'innovazione fa tappa a Cagliari. Paci : grande occasione di crescita per imprese e soggetti pubblici : A CAGLIARI FOCUS SU ICT, FISICA E ASTROFISICA - Momento centrale di un programma permanente di cooperazione tra i due Paesi, la settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell'...

Cina - crescita stabile dell'economia a maggio : Giovedì 14 giugno a Beijing, il portavoce dell'Ufficio nazionale di Statistica cinese Mao Shengyong ha reso noto che a maggio scorso l'economia della Cina ha continuato nella fase di stabile ripresa, che la domanda di produzione è stata sostanzialmente equilibrata, l'occupazione ha presentato un andamento stabile, l'inflazione è ...

Praet - Bce - : crescita economia e salari avviCinano raggiungimento target inflazione : Il target di inflazione al 2% è più vicino per la Bce. Peter Praet, capo economista e membro del board direttivo

FAO : porre fine all’uso dei mediCinali antimicrobici per la promozione della crescita degli animali da allevamento : I medicinali antimicrobici hanno un ruolo importante nel salvaguardare la salute umana e animale, ma devono essere usati responsabilmente, anche nel settore agricolo. Questo il messaggio del Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ad una Riunione ONU di alto livello per il coordinamento sul tema della resistenza antimicrobica (AMR l’acronimo in inglese). “La FAO sostiene che antibiotici e altri antimicrobici dovrebbero ...

FAO : la forte domanda di Cina e India traina la crescita del consumo e della produzione mondiale di tè : Il consumo e la produzione globale di tè sono previsti in continua crescita nel corso del prossimo decennio, trainati dalla robusta domanda nei paesi emergenti ed in via di sviluppo. Ciò dovrebbe generare nuove opportunità di reddito agricolo nonché migliorare la sicurezza alimentare nei paesi produttori, secondo il nuovo rapporto lanciato oggi. Il consumo di tè è cresciuto molto rapidamente in Cina, in India e in altre economie emergenti, ...

Cina : in 1° trim. in crescita pagamenti mobili banche : Roma, 27 mag. (AdnKronos/xinhua) – Nel primo trimestre dell’anno, le banche cinesi hanno registrato una forte crescita dei pagamenti mobili. Secondo i dati diffusi oggi dalla Banca popolare cinese le transazioni si sono attestate a 70,8 trilioni di yuan (11.1 trilioni di dollari) con un incremento del 16,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Circa 10,7 miliardi di pagamenti sono stati effettuati attraverso di servizi ...

Cina : crescita Pil stimata al 6 - 7% nel secondo trimestre : Economia di Pechino attesa in lieve frenata. secondo lo State Information Center , Sic, think tank ufficiale legato alla National Development and Reform Commission, , citato da Reuters, il Pil della ...

Cina : prevista crescita del 6 - 7 per cento nel secondo trimestre : Pechino, 19 mag 10:04 - , Agenzia Nova, - L'economia cinese crescerà del 6,7 per cento nel secondo trimestre di quest'anno. Lo rende noto il Centro di informazione statale , Cis, ... , Cip,

Cina : Accademia cinese di scienze sociali prevede crescita Pil del 6 - 7 per cento : Secondo il rapporto, i servizi aumenteranno il loro contributo percentuale all'economia, e il paese potrà contare su un aumento costante dei consumi, una bilancia commerciale saldamente in attivo e ...