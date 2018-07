Ciclismo | Marcel Kittel | ‘Sorpreso dalle critiche della Katusha’

Blastingnews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il passaggio dialla Katusha Alpecin sembrava un colpo eccezionale per le qualita' del velocista tedesco e per il suo impatto mediatico in una squadra sponsorizzata da un marchiosua stessa nazionalita'. Invece ormai ad oltre meta'stagioneha segnato la miseria di due vittorie, due tappeTirreno Adriatico, e tante delusioni nelle altre corse. Anche al Tour de France VIDEO il campione tedesco non è riuscito a far svoltare la sua stagione, e dalla Katusha sono uscite le prime aperte, non solo sui risultati ma anche e soprattutto per l’atteggiamento tenuto. Konyshev: ‘è interessato solo a sé stesso’non ha certo brillato in questa sua prima stagione in maglia Katusha. Arrivato come il grande colpo del mercato, il velocista tedesco ha faticato ad amalgamarsi al restosquadra.non è riuscito a ...