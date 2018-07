Chirurgia | su 30mila interventi di cancro al colon | solo il 35% in laparoscopia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Su circachirurgici per tumore maligno alil 35% viene realizzato con tecniche mini invasive che comportano notevoli vantaggi per il paziente e il Servizio sanitario nazionale. Partendo da questi dati del Programma nazionale esiti (Pne) dell’Agenas, l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) in collaborazione con Johnson & Johnson Medical Spa ha presentato oggi a Roma la prima Academy dimininvasiva delMis Academy). “Un progetto di formazione unico in Italia nato per favorire la diffusione delle metodologie mini invasive (laparoscopica), le migliori disponibili dal punto di vista dell’efficacia e dell’efficienza nel trattamento chirurgico del tumore al”, evidenzia l’Acoi. Il tumore maligno delè la seconda forma dipiù comune in Italia con 53 mila ...