CHICAGO FIRE 5 In chiaro la serie tv sulla Caserma 51 Anticipazioni 18 luglio 2018

Programmi TV di stasera - mercoledì 18 luglio 2018. Su Italia1 la quinta stagione di CHICAGO Fire : Chicago Fire Rai1, ore 21.25: SuperQuark La nuova puntata di SuperQuark si aprirà, come sempre, con un documentario della serie Blu Planet della BBC: si scenderà nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline. Con Alberto Angela, poi, si andrà a curiosare nei depositi e nelle soffitte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, scoprendo così una infinità di capolavori, un vero e proprio tesoro nascosto. Marco Visalberghi e ...

CHICAGO FIRE 5 e Chicago Med 2 al via su Italia1 : Mediaset annuncia la data ufficiale di messa in onda : Dopo tanta attesa, con la fine dei Mondiali di Russia 2018 finalmente arrivano le prime tv anche su Italia1. Chicago Fire 5 e Chicago Med 2 sono le serie che la rete giovane di casa Mediaset ha in programma per le prossime settimane e fino a fine estate. L'appuntamento con le due serie sorelle è previsto per il 18 e 20 luglio prossimo su Italia1. Ad aprire le danze sarà Chicago Fire 5 insieme al comandante Boden, i tenenti Casey e Severide e ...

Taylor Kinney a Bologna dopo il MotoGP - “pit stop italiano” per l’attore di CHICAGO FIRE ed ex di Lady Gaga : dopo la vacanza di Ellen Pompeo a Firenze, anche un altro volto delle serie tv americane è sbarcato in Italia: si tratta di Taylor Kinney a Bologna, approdato nel nostro Paese una settimana fa per il MotoGP 2018. L'attore è arrivato nel nostro Paese nella settimana del Gran Premio del Mugello, in scena domenica 3 giugno, per fare il tifo per il campione Joe Roberts, trattenendosi poi per qualche g?iorno insieme ad amici appassionati di ...

CHICAGO FIRE 6 anticipazioni dell’8 giugno : Brett è incinta? : Chicago Fire 6 anticipazioni dell’8 giugno – La serie Tv ritorna su Premium Action con la seconda metà della sesta stagione. In prima serata questo venerdì, andrà in onda l’episodio 14 dal titolo “Una richiesta d’aiuto“. Il rapporto fra Stella e Severide sembra finalmente risolto e tranquillo. Brett però vive un momento di forte preoccupazione: le anticipazioni di Chicago Fire 6 ci svelano che potrebbe essere ...

CHICAGO FIRE 7 - il cast perderà Gabriela? Boden confermato : Chicago Fire 7 news – Il cast e i fan sono pronti a perdere Gabriela Dawson? Sembra che non ci siano grandi probabilità di rivedere l’attrice Monica Raymund di nuovo nella serie Tv, soprattutto per via del cliffhanger dell’ultima stagione. Chicago Fire 7 potrà contare intanto su Eamonn Walker, conosciuto come Boden: per il Comandante della Caserma 51 la conferma è già arrivata. Chicago Fire 7 e news sul cast: chi ...