Chiara | l' autopsia | ' Morta dopo la cena per choc anafilattico' Sequestrato kit di farmaci

Chiara - morta per una reazione allergica dopo la cena : attese risposte dall’autopsia : Sarà eseguita domani l'autopsia su Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (Pisa), morta per una reazione allergica dopo avere cenato in un ristorante. L'esame autoptico dovrà accertare le cause che hanno determinato lo choc anafilattico che in pochi minuti ha ucciso la giovane, soggetto allergico da molti anni e cliente abituale del ristorante dove aveva trascorso la serata.Continua a leggere