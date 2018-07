Chiara Ferragni e Fedez a Rozzano per le pubblicazioni di nozze VIDEO

Fedez e Chiara Ferragni - ecco le pubblicazioni di nozze : «E' tutto pronto per il matrimonio» : "Oggi pubblicazione del Matrimonio, tutto pronto per il primo Settembre" Chiara Ferragni e Fedez hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano a due passi da Milano che...

Chiara Ferragni e Fedez rendono ufficiale il matrimonio : Dopo l’addio al nubilato, Chiara Ferragni e Fedez ufficializzano l’imminente matrimonio. La fashion blogger e il rapper, genitori di Leone, 4 mesi, hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano. E adesso, come da regolamento, verranno esposte le pubblicazioni. I due hanno festeggiato con un bacio e un mazzo di rose gialle, come ha raccontato poi Fedez, che a Rozzano è cresciuto, via Instagram. LEGGI ANCHEChiara Ferragni, così ci si ...

Chiara Ferragni rifatta? : "Mai ricorso alla chirurgia" : Anche un'icona ed esperta di tendenze digitali come Chiara Ferragni, nelle scorse ore, si è sottoposta al fuoco di domande dei suoi tanti followers, sparsi in tutto il mondo, per affrontare, una volta per tutte, i tanti pettegolezzi sul proprio conto. Come quello di essersi sottoposta ad interventi estetici per mantere un aspetto sempre fresco: Non ho mai ricorso alla chirurgia. Ho fatto una volta il filler sotto gli occhi e faccio da ...

Selvaggia Lucarelli Vs Chiara Ferragni/ Le nozze? "Lo stile Coachella renderà Noto la capitale del tarocco" : Selvaggia Lucarelli torna all'attacco sui social e punta il dito contro il matrimonio di Chiara Ferragni reo di trasformare Noto nella "capitale del tarocco". (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:37:00 GMT)

Rovazzi e J-Ax chiudono con Fedez : il gesto di Chiara Ferragni fa scalpore : Rovazzi e J-Ax dopo la lite con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni non passa inosservato Rovazzi, J-Ax e Fedez hanno ormai ufficialmente interrotto ogni tipo di rapporto lavorativo-professionale. Modi di vedere e di pensare diversi avrebbero spinto i tre a dividersi anche se, sulla questione, a parte le ultime diChiarazioni di Rovazzi e qualche […] L'articolo Rovazzi e J-Ax chiudono con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni fa scalpore ...

Chiara Ferragni e il ritorno da Fedez e Leone : «Sono sempre più alta di te» : Dopo i grandi festeggiamenti dello scorso weekend a Ibiza, Chiara Ferragni è tornata a casa. La festa di addio al nubilato è andata alla grande e ora la fashion blogger può...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Foto - momento romantico in attesa del fatidico sì : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Foto romantica sui social e vacanze in famiglia con Leone tra l'Italia e le Isole Baleari in attesa del fatidico sì del 1° settembre.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 05:45:00 GMT)

Chiara Ferragni/ Ritorno a Milano da Fedez e Leone : insieme a guardare Temptation Island! : Chiara Ferragni, dopo la festa di addio al nubilato in quel di Ibiza, condita da alcune polemiche, torna a Milano da Fedez e dal piccole Leone in attesa del sì.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:35:00 GMT)

Chiara Ferragni dopo l’addio al celibato arrivano le vacanze in famiglia : Per la fashion blogger Chiara Ferragni doveva essere un addio al celibato allegro e spensierato invece ha voluto difendersi non solo dalle critiche di alcuni follower che l’hanno trovata fuori forma a soli 4 mesi dal parto, ma anche dalle accuse non di essere una brava madre perché ha lasciato il suo bambino a casa. E lei da Milano, con Leo tra le braccia risponde tra le righe: “Indovina chi sarà sempre con me nei prossimi mesi: ...

Se anche Fedez e Chiara Ferragni commentano «Temptation Island» : «Appena arrivato a casa, Chiara mi ha dato l’infausta notizia che questa sera sarò obbligato a guardare insieme ai suoi amici Temptation Island». Non salta di gioia, Fedez. Anzi. Probabilmente avrebbe preferito una serata diversa, tutto anziché piazzarsi davanti alla tivù a contemplare le lacrime di Oronzo, lo sbarco di Gemma e la furia di Riccardo. Invece eccolo lì, sul divano del suo attico a City Life insieme a Leone, a Matilda, a ...