Chi è Lorenzo Guerini | il nuovo presidente del Copasir

Chi è Lorenzo Guerini - il dem moderato che presiederà il Copasir : LA CARRIERA POLITICA Esponente di estrazione democristiana, Guerini è stato presidente della Provincia di Lodi dal 1995 al 2004 e sindaco di Lodi dal 2005 al 2012, in entrambi i casi alla guida di ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Lorenzo Marsaglia conquista il pass continentale dal metro - Tocci e BertocChi in evidenza : Seconda giornata di gare nei Campionati Italiani di Tuffi presso l’impianto indoor Karl Dibiasi a Bolzano. Sono arrivate tre nuovi pass continentali per Edimburgo 2018 in chiave azzurra: Lorenzo Marsaglia nel metro si aggiunge al già qualificato, bronzo mondiale, Giovanni Tocci, e le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani che centrano l’obiettivo nella gara dai 3 metri. Venendo alla cronaca, la finale del trampolino da un metro ...

MotoGp - Petrucci tra scuse e risate : “ho cercato di Chiarire con Lorenzo ma non vuole parlarmi. Marquez? Gli Chiederò l’orologio” : Il pilota ternano ha rivelato di aver chiesto scusa a Lorenzo per avergli preso la scia, ma lo spagnolo non l’ha presa benissimo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania, dimostrando la sua superiorità in terra tedesca. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring, fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti a Danilo Petrucci e Jorge ...

MotoGp – Lorenzo mai contento - Jorge duro su Petrucci : “non è bello prendere la scia di Chi è più veloce di te” : Jorge Lorenzo palesa le sue impressioni dopo le qualifiche appena disputate sul circuito del Sachsenring in cui ha segnato il terzo tempo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Dalla Porta velocissimo! BezzecChi è terzo - Martin più lontano : Fulmine Lorenzo Dalla Porta nelle prove libere 3 del GP di Germania di Moto3, ultimo test in vista delle qualifiche (ore 12.35). Il pilota italiano del team Leopard ha stampato un ottimo 1’26″351, miglior tempo della giornata, già sotto il record della pole position firmato da Danny Kent nel 2015. Dalla Porta è stato velocissimo nella mattinata del Sachsenring, mettendo in scena un bel duello con Aron Canet: i due si sono scambiati ...

Chi è Lorenzo Mazzaro - il figlio di Daniela Santanchè : Capelli ribelli, un sorriso che conquista e tanti progetti per il futuro: Lorenzo Mazzaro è il figlio di Daniela Santanchè. Il figlio della “pitonessa”, chiamata così per il suo carattere di ferro, vive da diversi anni a Londra, dove studia e trascorre la sua vita lontano da gossip e pettegolezzi. L’unico figlio della politica ha 23 anni ed è nato dalla sua relazione con l’ingegnere Canio Giovanni Mazzaro, che ha ...

Lorenzo Riccardi Vs Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - il dj sbotta : "Capitolo Chiuso" : Lorenzo Riccardi prende in giro Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: ecco l'ultima provocazione dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne su Instagram. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:04:00 GMT)

MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga - Dall’Igna però ha le idee Chiare : Il direttore generale della Ducati ha sottolineato come difficilmente impedirà a Lorenzo di provare la Honda nei test di Valencia in programma a novembre L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati si concluderà al termine di questa stagione, è ufficiale infatti il passaggio dello spagnolo alla Honda HRC dove troverà nientemeno che Marc Marquez. Un dream team affascinante ma al tempo stesso difficile da gestire per la scuderia giapponese, ...

Chi è Lorenzo Doni - il marito di Irene Grandi : Irene Grandi si è sposata. La cantante ha giurato amore eterno a Lorenzo Doni, con una cerimonia privatissima in Sardegna. Da sempre allergica ai gossip e ai pettegolezzi sulla sua vita privata, l’artista toscana ha scelto Oristano per pronunciare il fatidico sì. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, meta delle vacanze estive della coppia, alla presenza di un centinaio di invitati. Banditi i flash dei ...

Uomini e Donne/ Da Gianmarco Onestini a Lorenzo Riccardi : Chi saranno i nuovi tronisti? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti a settembre? Da Gianmarco Onestini a Lorenzo Riccardi: tutte le indiscrezioni(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nessun incontro tra Sara e Lorenzo : Riccardi Chiarisce l'accaduto (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Non solo amori che finiscono dopo il programma: ecco come procedono le storie di Eugenio e Francesca e molti altri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Siracusa - inaugurate le Feste ArChimedee : Gran Galà finale con il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra : Scienziati che saliranno sul palco, durante il finale, dimostrando come scienza, arte, informazione e leggerezza possono convivere e migliorare la realtà in cui vivono adulti e bambini.

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicChiere mezzo pieno : “ecco la parte positiva di questo fine settimana” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo dopo il settimo posto di oggi al Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati ad Assen Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Honda ha trionfato al termine di una gara pazzesca, sul circuito di Assen, seguito sul podio dai connazionali Rins e Vianles. Quarto posto per Andrea Dovizioso, che ha chiuso la sua gara davanti a Valentino Rossi. Settimo invece Jorge Lorenzo, ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo : nelle Fp1 di Assen scivolata per il maiorChino [VIDEO] : Caduta per Jorge Lorenzo nelle Fp1 del Gp d’Olanda: nessuna grave conseguenza per il maiorchino della Ducati-- Il weekend di Assen è iniziato con una Caduta per Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Ducati è scivolato proprio sul finale della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Il ducatista, reduce da due vittorie consecutive in sella alla Desmosedici Gp, è scivolato proprio verso il termine della sessione di Fp1, senza ...