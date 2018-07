Chelsea | Sarri si presenta | “Premier più difficile della Serie A De Laurentiis? Dico

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : le foto più belle della conferenza stampa nelle vesti di manager [GALLERY] : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: quest’oggi le prime parole in conferenza stampa nelle vesti di manager Quest’oggi Maurizio Sarri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo manager del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli ha precisato che non stravolgerà la sua idea tattica pur adattandosi alle diversità della Premier League. Nella nostra gallery le foto della conferenza stampa di Maurizio ...

Chelsea - la prima conferenza di Sarri : “per fare bene ho bisogno di divertirmi - non stravolgerò le mie idee” : L’allenatore del Chelsea si è presentato per la prima volta in conferenza stampa, svelando obiettivi e progetti di questa sua nuova avventura “Per me è una sfida difficile ma affascinante, so che sarà difficilissimo qui perché ci sono gli allenatori e i giocatori più forti del mondo“. Lo dice Maurizio Sarri nella sua prima conferenza da allenatore del Chelsea: “non ho chiesto consigli a nessuno, voglio farmi la mia ...

Chelsea - Sarri si presenta : “proverò a portare il mio stile in Premier - il mio obiettivo è vincere qualcosa” : L’allenatore toscano ha parlato per la prima volta dopo l’ufficialità del suo passaggio al Chelsea, non dimenticando il suo periodo napoletano “Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre“. LaPresse/PA Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima intervista da allenatore del Chelsea: “sono stato fortunato a ...

