Che ci faceva il putiniano Gianluca Savoini con Salvini in Russia

Chelsea - i motivi dell’esonero di Conte : retroscena clamoroso “si era fatto troppi nemici - o si faceva come voleva lui oppure…” : Da ieri Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea: troppe le frizioni con lo spogliatoio, la situazione era diventata insostenibile Ieri mattina l’ultimo allenamento, nel pomeriggio l’addio al centro di Cobam e all’ambiente Blues: Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Nonostante, tanto ai giocatori quanto ai tifosi, sia sembrato strano un esonero con queste tempistiche, la situazione nello ...

Cosa ci faceva un cacatua australiano in Sicilia - 400 anni prima Che l’Australia fosse scoperta? : In un trattato di ornitologia e falconeria scritto da Federico II nel XIII secolo emerge la descrizione di un cacatua, tipico uccello dell'Australia, che però sarebbe stata scoperta ufficialmente solo 400 anni dopo. Com'è possibile, dunque, che l'imperatore svevo lo avesse ricevuto in dono in Sicilia tanti secoli prima?Continua a leggere

Terrorismo - espulso tunisino Che faceva proselitismo sui social : Terrorismo, espulso tunisino che faceva proselitismo sui social Terrorismo, espulso tunisino che faceva proselitismo sui social Continua a leggere L'articolo Terrorismo, espulso tunisino che faceva proselitismo sui social proviene da NewsGo.

Terrorismo - espulso giovane Che faceva proselitismo sui social network : Il Viminale ha firmato l'espulsione, per motivi di sicurezza dello Stato, di un 31enne tunisino ritenuto "pericoloso per la sua contiguità ad ambienti dell'estremismo islamico". ...

Chef morto a Malta - stroncato dal malore mentre faceva jogging : il cane lo ha vegliato in spiaggia : È stato stroncato da un malore mentre faceva jogging. Se ne è andato così lo Chef Stefano Mascellani, 44 anni, nativo di Badia Polesine, noto nel rodigino e morto a Malta, dove si era trasferito. L'...

Chef morto a Malta - stroncato dal malore mentre faceva jogging : il cane lo ha vegliato in spiaggia : È stato stroncato da un malore mentre faceva jogging . Se ne è andato così lo Chef Stefano Mascellani , 44 anni, nativo di Badia Polesine, noto nel rodigino e morto a Malta, dove si era trasferito. L'...

I problemi della M1 e le frecciate di Domenicali a Lorenzo - Rossi sincero : “Yamaha lenta - ma non sbaglia! Claudio? Lo faceva anChe con me” : Valentino Rossi sincero, tra problemi Yamaha ancora irrisolti e sorprese in pista: il Dottore commenta le continue frecciatine di Domenicali a Jorge Lorenzo Valentino Rossi arriva in Olanda con sensazioni contrastanti: da una parte il Dottore si sente fiducioso e positivo perchè gareggia su una pista che ama molto, che gli ha sempre regalato molte soddisfazioni e dove ha conquistato la sua ultima vittoria, poco più di un anno fa ormai, ...

Ventura shock : “A 19 anni ho abortito - Che ferita. Bettarini mi faceva le corna ma facevo finta di non vedere” [GALLERY] : 1/8 ...

Latina - il n.1 della onlus faceva arricchire anChe mamma e papà. L’altro : “Faccio un milione e mi compro la casa in Grecia” : Quattro milioni e centomila euro. Per la precisione 4.114.112,20 euro. Sulla pelle dei richiedenti asilo. Sono i danari pubblici arrivati in poco più di due anni mezzo sui conti correnti del La Ginestra. La onlus del presidente Luca Macaro, finito in carcere nell’inchiesta della Procura di Latina, gestisce diversi centri, tra i quali Villa Luda, situato in Via Zara, a Fondi, per la quale il capo paga 6mila euro al mese di affitto, un ...

Cosa faceva la pilota di riserva nell'auto a guida autonoma Che uccise un pedone : La pilota di riserva sull’automobile a guida autonoma che il 17 marzo ha investito e ucciso una donna in Texas era distratta dal telefono al momento dell’impatto. A riferirlo è la polizia di Tempe, Arizona, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente in un rapporto di oltre trecento pagine. Secondo quanto riscontrato dalle autorità, la pilota Rafaela Vasquez stava guardando in streaming una puntata del talent ...

Sophie LosChe - 28enne tedesca trovata morta in Spagna : “Uccisa mentre faceva autostop”. Fermato un camionista : Sophie Losche è stata uccisa dopo aver chiesto un passaggio a un camionista a Leipzig, in Germania, per raggiungere i suoi amici nella zona di Norimberga. Dopo otto giorni di ricerche il cadavere della 28enne tedesca è stato trovato senza vita vicino ad Alava, nei Paesi baschi spagnoli: sul corpo c’erano segni di violenze e bruciature. La Guardia civil ha arrestato in Andalusia un camionista di 41 anni di origine marocchina, eseguendo il ...

Belve - Alda D’Eusanio : “Le intercettazioni con Craxi? Per i calunniatori ero quella Che faceva i ‘soffoconi’ a Bettino” : “Craxi e Berlusconi sono stati per lei importanti per la sua carriera?”. Francesca Fagnani affronta con la sua seconda super ospite di “Belve”, Alda D’Eusanio, stasera alle 22.45 su NOVE, il capitolo delle raccomandazioni politiche in Rai, vere o presunte. “Lei se ne è sinceramente avvantaggiata?”, chiede la giornalista che riceve una risposta molto piccata. “La mia carriera nasce nel 2000, chiaro? Se Bettino Craxi fosse ancora ...

Bambino scompare nel lago mentre faceva il bagno - ricerChe dei vigili del fuoco : ricerche nel lago di Roffia a San Miniato , Pisa, di un dodicenne anni di origine cinese. Al momento della scomparsa il Bambino stava facendo il bagno con alcuni coetanei. Sul posto insieme ai vigili ...

Paura a Pisa - maxirissa di notte in centro : aggredito commerciante Che faceva da paciere : La rissa ha visto la partecipazione di decine di extracomunitari contrapposti in fazioni e ha creato panico tra i tanti presenti in zona per trascorrere la serata. Ad avere peggio un commerciante che cercato di calmare gli animi ma è stato aggredito ed è finito in ospedale col il setto nasale rotto.Continua a leggere