Champions | le quattro fasce | chi sfiderà CR7 | Icardi & c ?

Wimbledon 2018 : Marco Cecchinato saluta i Championships. Sconfitto in quattro set dall’australiano De Minaur : Finisce subito l’avventura di Marco Cecchinato a Wimbledon. Purtroppo l’erba londinese è risultata indigesta al siciliano, che è stato Sconfitto in quattro set dal giovane australiano Alex De Minaur, numero 80 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 6-4 dopo tre ore di gioco. Sicuramente non fortunato il nativo di Palermo con il sorteggio, visto che il Next Gen di Sydney è uno dei migliori prospetti del tennis ...

Wimbledon 2018 : prima vittoria ai Championships per Thomas Fabbiano. L’azzurro supera in quattro set Bhambri : prima vittoria della carriera per Thomas Fabbiano a Wimbledon. Il tennista pugliese conferma il suo ottimo stato di forma e, dopo i tre successi nelle qualificazioni, batte anche l’indiano Yuki Bhambri, numero 85 del mondo, in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 6-1 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Il nativo di Grottaglie ha pagato nel primo parziale forse un po’ la pressione della grande occasione a disposizione ed ...