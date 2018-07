Cervino | morti due alpinisti precipitati per oltre mille metri

Cervino - morti due alpinisti precipitati per mille metri/ Ultime notizie : la tragedia sulla Scala Jordan : Cervino , morti due alpinisti precipitati per mille metri . La tragedia è avvenuta sulla Scala Jordan , la scaletta che facilita il superamento di un tratto di parete strapiombante.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Incidenti in Montagna : 2 alpinisti morti sul Cervino : Grave incidente in tarda mattinata: 2 alpinisti sono morti precipitando lungo la parete Sud del Cervino, a quota 4.400 metri. I due alpinisti, in cordata, procedevano in discesa sulla Scala Jordan: un testimone li ha visti cadere ed ha chiamato il Soccorso Alpino Valdostano. Un primo sorvolo ha confermato la presenza di due corpi, 1300 metri più in basso: il medico dell’equipaggio ha constatato il decesso di entrambi. I corpi sono stati ...