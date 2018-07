Cent’anni di Mandela | chi era Madiba | il padre del Sudafrica

vanityfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) «Il coraggio non è la mancanza di paura, ma la capacità di vincerla».«Non c’è nessuna strada facile per la libertà!».«Io odio il razzismo, che venga da un uomo bianco o da un nero».Se ne potrebbero citare decine, di frasi di Nelson. Tutte ugualmente potenti ed emozionanti. Tutte che prendono corpo e forma nella figura del leader della lotta all’Apartheid nato esattamente 100 anni fa, il 18 luglio del 1918, e morto il 5 dicembre del 2013. È una vita indimenticabile quella di, questo era il soprannome di Nelson, che ha passato quasi trent’anni in carcere, ha vinto la battaglia contro la segregazione razziale ed è stato il primo presidente nero del suodal 1994 al 1999.IL NOMENelson Rolihlahlaera il suo nome completo.veniva dal nonno paterno. Rolihlahla, che significa «colui che provoca guai», gli venne attribuito alla nascita, Nelson, alla scuola elementare metodista (all’interno della chiesa studiò e sempre metodista restò la sua fede) dalla maestra che trovava il primo troppo difficile. Il soprannomeera il suo nome all’interno del clan dell’etnia Xhosa.